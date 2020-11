जगात सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पद भूषवलेले बहारिनचे शेख खलिफा यांचे निधन

मनामा - बहारिनचे पंतप्रधान खलिफा बिन सलमान अल खलिफा यांचे बुधवारी वयाच्या 84 व्या वर्षी निधन झाले. रॉयल कोर्ट ऑफ बहारिनने पंतप्रधानांचे निधन झाल्याचं जाहीर केलं. अमेरिकेतील के मायो क्लिनिकल हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. रुग्णालयातच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतल्याची माहिती बहरिनमधील स्टेट न्यूज एजन्सीने म्हटलं आहे.

शेख खलिफा यांचे पार्थिव मायदेशी आणले जाणार असून बहारिनमध्ये अंत्यसंस्कार होतील. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या अंत्यसंस्कारासाठी मोजक्याच लोकांना उपस्थित राहता येणार आहे. यामध्ये जवळच्या नातेवाईकांचा समावेश असेल.

