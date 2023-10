Bangladesh trains collide: बांगलादेशमध्ये दोन रेल्वे एकमेकांना धडकल्या, 20 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

ढाका- बांगलादेशमध्ये दोन रेल्वे एकमेकांना धडकल्या असून यात कमीतकमी २० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. प्रवासी आणि मालवाहतूक रेल्वे एकमेकांना धडकल्याची माहिती आहे. राजधानी ढाका जवळ कृष्णगंज जिल्ह्यातील ही घटना आहे. मृत्यूची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ढाका ट्रिब्यूनने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेकजण रेल्वे कोचच्या खाली अडकले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले असून मदतकार्य सुरु झाले आहे. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास अपघात झाला. मृत्यूंची संख्या वाढण्याची भीती आहे. अपघातामुळे या मार्गावरील रेल्वे सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. अपघाताचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. ( Bangladesh 20 killed several injured after two trains collide outside Dhaka)