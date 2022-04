By

ढाका : कोरानासारख्या महामारीमध्ये (Corona Pandemic) औषधांचा पुरवठा केल्याबद्दल बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांनी पुन्हा एकदा भारताचे आभार मानले असून, भारत हा चांगला शेजारी असल्याचा मुत्सद्देगिरीचा आदर्श असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या कठीण काळात भारताने आवश्यक पुढाकार घेत मदत केल्याबद्दल हसीना यांनी भारत सरकार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) आभार मानले आहेत. (Bangladesh PM Sheikh Hasina On India Help )

कोरोना काळातही पाळला शेजारधर्म

संपूर्ण जगात कोराना लसीकरण (Corona Vaccination) सुरू झाल्यानंतर भारताकडून शेजारील राष्ट्रांना मदतीचा हात पुढे करण्यात आला होता. त्यावेळी भारताकडून मालदीव, बांग्लादेश, नेपाळ, म्यानमार या देशांना मोठ्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा करण्यात आला होता. त्याशिवाय कोरोना रुग्णांना आवश्यक असलेल्या गोष्टींची पूर्ततादेखील करण्यात आली होती. भारताच्या या मदतीनंतर जगातील अनेक देशांकडून भारताचे कौतूक करण्यात आले होते.

युक्रेनमदील मदतीसाठी मानले होते आभार

यापूर्वी युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये (Russia Ukraine War) अडकलेल्या भारतीयांची सुखरूप सुटका करण्यासाठी भारत सरकारकडून ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) राबवण्यात आले होते. या मोहिमेअंतर्गत भारत सरकारकडून भारताव्यतिरिक्त इतर देशांतील नागरिकांनाही सुखरुप बाहेर काढण्यात आले होते. यामध्ये बांग्लादेशातील नऊ नागरिकांना समावेश होता. भारताच्या या मदतीनंतरदेखील बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले होते.