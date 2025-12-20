Bangladesh Crisis: बांगलादेश पेटला! युवा नेत्याच्या हत्येनंतर राजधानीत आग, वर्तमानपत्रांची कार्यालये जळाली; देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर

बांगलादेशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहे. तरुण नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या निधनानंतर देशाच्या विविध भागांत हिंसक आंदोलने उसळली आहेत. संतप्त जमावाने राजधानी ढाकेत देशातील दोन प्रमुख वृत्तपत्रांच्या इमारतींना आग लावली. प्रथम आलो आणि द डेली स्टार या दोन्ही माध्यमांच्या कार्यालयांना लक्ष्य करण्यात आले..प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, बुधवारी रात्री उशिरा शेकडो समर्थकांनी घोषणा देत या इमारतींवर हल्ला चढवला. मध्यरात्रीच्या सुमारास त्यांनी आग लावली, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात घबराट निर्माण झाली. या घटनेमुळे दोन्ही वृत्तपत्रांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड भीती पसरली..पत्रकारितेच्या इतिहासातील सर्वांत अंधकारमय प्रसंगप्रथम आलोचे कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ यांनी या हल्ल्याला बांगलादेशी पत्रकारितेच्या इतिहासातील सर्वांत अंधकारमय प्रसंग असे संबोधले. ते म्हणाले की, काही असामाजिक तत्त्वांनी माध्यमगृहावर आक्रमण केले. पत्रकार दुसऱ्या दिवसाच्या छापील आवृत्ती आणि डिजिटल माध्यमांसाठी तयारी करत असतानाच हा प्रकार घडला. समाजात रोष होता, परंतु तो वृत्तपत्रांवर काढण्यात आला..अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यम स्वातंत्र्यावर आघातसज्जाद शरीफ यांनी पुढे नमूद केले की, हल्ल्यादरम्यान कर्मचाऱ्यांना जीव वाचवण्यासाठी कार्यालय सोडून पळ काढावा लागला. ते म्हणाले, आज प्रथम आलोचे प्रकाशन होऊ शकले नाही. १९९८ पासून सुरू असलेल्या या वृत्तपत्राची २७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी स्थिती निर्माण झाली. तसेच, त्या रात्रीपासून वेबसाइटही कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. त्यांनी सरकारकडे हल्लेखोरांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. हा प्रकार थेट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यम स्वातंत्र्यावर आघात असल्याचे त्यांनी सांगितले..Bangladesh: ''जोपर्यंत भारताचे तुकडे-तुकडे होत नाहीत, तोपर्यंत..'', बांगलादेशच्या लष्करी अधिकाऱ्याचं खळबळजनक विधान.शरीफ उस्मान हादी हे ३२ वर्षांचे युवा नेतेशरीफ उस्मान हादी हे ३२ वर्षांचे युवा नेते होते. ते जुलै चळवळीतून पुढे आलेले प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व मानले जात होते. विद्यार्थी-केंद्रित व्यासपीठ इन्किलाब मंचाचे ते संयोजक तसेच प्रवक्ते होते. हे व्यासपीठ कोणत्याही राजकीय प्रभुत्वाला विरोध करणारे होते. ढाका विद्यापीठात शिक्षण पूर्ण केलेल्या हादी यांनी सत्ताधारी अवामी लीगसह पारंपरिक राजकारणावरही तीव्र टीका केली होती. ते स्वतःला नव्या पिढीचे प्रतिनिधी आणि व्यवस्थेत बदल घडवणारे प्रतीक समजत होते..डोक्यात गोळी मारली१२ डिसेंबर रोजी ढाक्यातील मोतीझील भागात बॉक्स कल्व्हर्ट रोडवर रिक्षाने प्रवास करत असताना मुखवटाधारी हल्लेखोरांनी हादी यांच्या डोक्यात गोळी मारली. गंभीर अवस्थेत त्यांना सिंगापूरला हलवण्यात आले. तेथे सहा दिवसांनंतर त्यांचे निधन झाले. अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी त्यांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केली. या घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली आणि आंदोलने सुरू झाली..खाजगी मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात नासधूसहादी यांच्या निधनानंतर ढाका आणि इतर शहरांमध्ये जमावाने सरकारी तसेच खाजगी मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात नासधूस केली. राजकीय प्रतिष्ठानांशी जोडलेल्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. हा हिंसाचार अशा काळात घडत आहे जेव्हा बांगलादेश महत्त्वाच्या राष्ट्रीय निवडणुकीच्या तयारीत आहे आणि भारतासह परराष्ट्रीय संबंधांचा पुनर्विचार करत आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, या हत्येमुळे देशातील आधीच कमकुवत राजकीय स्थिरता आणखी धोक्यात आली आहे. संपूर्ण देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले असून परिस्थिती नियंत्रणात आणणे आव्हानात्मक बनले आहे..Bangladesh Violence : क्रूरतेचा कळस! बांगलादेशात हिंदू तरुणाची निर्घृण हत्या; झाडाला बांधून मृतदेह जाळला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.