Bangladesh Crisis: बांगलादेश पेटला! युवा नेत्याच्या हत्येनंतर राजधानीत आग, वर्तमानपत्रांची कार्यालये जळाली; देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर

Bangladesh Political Unrest After Sharif Osman Hadi Killing Raises Press Freedom and Stability Concerns : बांगलादेशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात, पत्रकारितेच्या इतिहासातील अंधकारमय प्रसंग
Sandip Kapde
बांगलादेशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहे. तरुण नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या निधनानंतर देशाच्या विविध भागांत हिंसक आंदोलने उसळली आहेत. संतप्त जमावाने राजधानी ढाकेत देशातील दोन प्रमुख वृत्तपत्रांच्या इमारतींना आग लावली. प्रथम आलो आणि द डेली स्टार या दोन्ही माध्यमांच्या कार्यालयांना लक्ष्य करण्यात आले.

