Coronavirus : संसर्ग रोखण्यासाठी ट्रम्प यांनी केली अशी नाकाबंदी

वॉशिंग्टन - अमेरिकेतील वास्तव्याचा स्थायी परवाना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रीन कार्डला अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता ब्रेक लावला असून पुढील साठ दिवसांसाठी नव्याने कोणतेही ग्रीन कार्ड जारी केले जाणार नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. तत्पूर्वी ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील स्थलांतर रोखणारा कार्यादेश नुकताच जारी केला होता, त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी हा ताजा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. काही काळासाठी देशात येणाऱ्यांवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा 'एच-१बी' व्हिसाधारकांवर देखील काहीही परिणाम होणार नाही. कृषी कामांसाठी स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांवर देखील याचा काहीही परिणाम होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आम्हाला सुरवातीस अमेरिकी कामगारांची काळजी घ्यावी लागेल, यासाठीच आम्ही साठ दिवसांचा थांबा घेत आहोत. यानंतर आणखी गरज भासल्यास त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येईल यासाठी मी स्वत: आणि तज्ञ मंडळी लक्ष ठेवून आहोत असे ट्रम्प यांनी सांगितले. चीनविरोधात खटला

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे आशियाई महासत्ता असणारा चीन आता आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभा ठाकला असून या विषाणूची माहिती दडविल्याबद्दल अमेरिकेतील मिसुरी या राज्याने थेट चीनविरोधात तेथील न्यायालयामध्ये खटला भरला आहे. चीनने संसर्गाची माहिती दडविण्यासाठी काही जागल्यांना अटक केली तसेच या विषाणूचे गंभीर स्वरूप जगापासून दडवून ठेवले त्यामुळे वैश्‍विक अर्थव्यवस्थाच धोक्यात आल्याचा ठपका या खटल्यात ठेवण्यात आला आहे. मिसुरीचे ॲटर्नी जनरल एरिक श्‍मीट यांनी चीन सरकार, सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष, चिनी अधिकारी आणि काही संस्थांविरोधात हा खटला भरला आहे. स्पेनमधील संसर्ग वाढला

स्पेनमधील कोरोना विषाणूचा संसर्ग पुन्हा वाढत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत असून मागील चोवीस तासांमध्ये पुन्हा ४३५ रूग्ण मरण पावले असून येथील मृतांचा आकडा २१ हजार ७१७ च्याही पुढे गेला आहे. अमेरिका, इटलीनंतर स्पेनला कोरोनाच्या संसर्गाचा मोठा फटका बसला असून येथील बाधितांची संख्या दोन लाख ऐंशी हजारांच्याही पुढे गेली आहे. सोमवारी येथील मृत्यूच्या आकड्यात कमालीची घसरण होऊन तो ३९९ वर पोचला होता, ही चार आठवड्यांतील निचांकी मानली जाते पण यामध्ये आज पुन्हा वाढ झाल्याने सर्वांचीच चिंता वाढली आहे.

