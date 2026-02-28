ग्लोबल

Plane Crash Video: नवीन चलनी नोटांनी भरलेले वायुसेनेचं विमान रस्त्यावर कोसळलं; १५ जणांचा मृत्यू, ३० जखमी, पण लोकांना दिसल्या फक्त नोटा

Sandip Kapde
बोलिव्हियाच्या प्रशासकीय राजधानी ला पाझपासून जवळ असलेल्या एल अल्टो शहरात शुक्रवारी सायंकाळी एक धक्कादायक अपघात घडला. बोलिव्हियन वायुसेनेचे हरक्यूलिस सी-१३० हे मालवाहक विमान, ज्यात नवीन चलनी नोटांचा प्रचंड साठा भरलेला होता, शहरातील व्यस्त कोस्टानेरा अव्हेन्यू रस्त्यावर कोसळले. या दुर्घटनेत किमान १५ व्यक्तींचा दुर्दैवी अंत झाला, तर ३० पेक्षा जास्त लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात इतका भयानक होता की त्याने संपूर्ण परिसरात हाहाकार उडवून दिला आणि बचावकार्य करणाऱ्या टीमला मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागला.

