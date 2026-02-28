Plane Crash Video: नवीन चलनी नोटांनी भरलेले वायुसेनेचं विमान रस्त्यावर कोसळलं; १५ जणांचा मृत्यू, ३० जखमी, पण लोकांना दिसल्या फक्त नोटा

बोलिव्हियाच्या प्रशासकीय राजधानी ला पाझपासून जवळ असलेल्या एल अल्टो शहरात शुक्रवारी सायंकाळी एक धक्कादायक अपघात घडला. बोलिव्हियन वायुसेनेचे हरक्यूलिस सी-१३० हे मालवाहक विमान, ज्यात नवीन चलनी नोटांचा प्रचंड साठा भरलेला होता, शहरातील व्यस्त कोस्टानेरा अव्हेन्यू रस्त्यावर कोसळले. या दुर्घटनेत किमान १५ व्यक्तींचा दुर्दैवी अंत झाला, तर ३० पेक्षा जास्त लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात इतका भयानक होता की त्याने संपूर्ण परिसरात हाहाकार उडवून दिला आणि बचावकार्य करणाऱ्या टीमला मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागला..विमानतळावरून उड्डाण घेताच त्याचे संतुलन बिघडलेघटनेच्या माहितीनुसार, विमान एल अल्टो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण घेताच त्याचे संतुलन बिघडले. याचे मुख्य कारण प्रतिकूल हवामान किंवा यंत्रणेत आलेला दोष असल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे. उड्डाणानंतर अवघ्या काही क्षणांतच ते नियंत्रणाबाहेर गेले आणि रस्त्यावर उतरले. या दरम्यान, विमानाने अनेक वाहनांना जोरदार धडक दिली, ज्यामुळे काही गाड्या पूर्णपणे चिरडल्या गेल्या. अपघातानंतर लगेचच विमानाला आग लागली, जी नियंत्रणात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या सदस्यांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागली. धूर आणि ज्वालांच्या मधोमध बचावकार्य सुरू असताना, परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..Baramati Plane Crash : बारामतीत अजितदादांच्या विमानअपघात प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी रोहित पवारांची पोलिस ठाण्यावर धडक....विचित्र दृश्य समोरदुर्घटनेनंतर एक अनपेक्षित आणि विचित्र दृश्य समोर आले. विमानातून बाहेर पडलेल्या लाखो रुपयांच्या नव्या नोटा रस्त्यावर सर्वत्र विखुरल्या गेल्या. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या व्हिडिओ फुटेजमध्ये दिसते की, शेकडो स्थानिक नागरिक अपघातस्थळी मदत करण्याऐवजी या नोटा उचलण्यासाठी धडपडत आहेत. .ढिगाऱ्यातून पैसे गोळा करण्याच्या प्रयत्नात लोकांची गर्दीधुराच्या लोटात आणि ढिगाऱ्यातून पैसे गोळा करण्याच्या प्रयत्नात लोकांची गर्दी इतकी वाढली की, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. यामुळे पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाला कठोर पावले उचलावी लागली. गर्दीला पांगवण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्यांचा आणि दंगल नियंत्रण साधनांचा वापर करण्यात आला. बोलिव्हियाच्या केंद्रीय बँकेने या प्रकरणी स्पष्ट करून सांगितले की, हे विमान देशाच्या दुर्गम भागात नव्या नोटांचा पुरवठा करण्यासाठी निघाले होते, ज्यात कोट्यवधी रुपयांची रक्कम होती..सर्व प्रकारची उड्डाणे तात्पुरती थांबवण्यात आलीया भयंकर घटनेमुळे एल अल्टो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सर्व प्रकारची उड्डाणे तात्पुरती थांबवण्यात आली आहेत. बोलिव्हियन संरक्षण मंत्रालय आणि वायुसेनेने या अपघाताची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अग्निशमन विभागाचे प्रमुख पावेल तोवर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मृतांमध्ये विमानातील चालक दलाचे सदस्य तसेच रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. सध्या, जखमींना नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर तीव्र उपचार सुरू आहेत. यापैकी अनेकांची अवस्था चिंताजनक असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांकडून कळते..Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी राज ठाकरेंनी व्यक्त केला संशय; पत्रकार परिषद घेत म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.