ब्राझीलनंतर 'या' देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांना कोरोनाची लागण

ला पाझ : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाच ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले. अशात आणखी एका राष्ट्राध्यक्षांना कोरोनाची लागण झाली असून आता बोलिवियाच्या राष्ट्राध्यक्षा जिनिन अंज यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून खुद्द त्यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे.

जिनीन अंज म्हणाल्या 'मी कोरोनाची चाचणी केली होती. त्या चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. तसेच सध्या त्या होम आयसोलेशमध्ये राहणार आहेत. यासोबतच त्या आपलं कामही सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना कोरोनाच्या रुग्णसंख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे.

Bolivia's president Jeanine Anez says she has tested positive for the coronavirus: Reuters (File pic) pic.twitter.com/dV1OpGIBgx

— ANI (@ANI) July 9, 2020