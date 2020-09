अमेरिकी नौदल तळावर बॉम्ब हल्ला? चीनने शेअर केला व्हिडिओ

बिजिंग- अमेरिकेसोबत सुरु असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने प्रशांत महासागरातील अमेरिकेचे नौदल बेस गुआमवरील हल्ल्याचा एक खोटा व्हिडिओ व्हायरल केला आहे. या हल्ल्यात चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या वायुदलाने एच-6 आण्विक बॉम्बरचा वापर केला असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. चिनी सैन्याकडूनच हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे, ज्यात एच-6 बॉम्बर अमेरिकी एंडरसन एअर फोर्स बेसवर बॉम्ब टाकताना दिसत आहे.

चिनी एच-6 बॉम्बरने अमिरेकी तळावर केला हल्ला

पीपल्स लिबरेशन आर्मी एअरफोर्सच्या वीबो अकाऊटंवर हा व्हिडिओ शनिवारी अपलोड करण्यात आला आहे. चिनी वायुसेनेचा 2 मिनिट आणि 15 सेकंदाच्या हा व्हिडिओ एखाद्या हॉलिवूड चित्रपटाच्या ट्रेलरपणे दिसतोय. ज्यात चीनचा एच-6 बॉम्बर वाळवंटातील एका भागातून उड्डाण करताना दिसत आहे. युद्धाचे देवता एच-6 बॉम्बर हल्ल्यासाठी जात आहेत, असं व्हिडिओत म्हणण्यात आलं आहे.

(1/2) China’s new Air Force propaganda video is... interesting. It shows a very sudden dramatic cruise missile strike on Guam after showcasing the Xian H-6 nuclear capable bomber. Reminds me of past videos like the Navy recruit video. Here’s the PLAAF vid https://t.co/0tjDjBCELQ

— Brandon Bocchino (@BocchinoBrandon) September 21, 2020