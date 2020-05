जीव वाचवणाऱ्या डॉक्टरांचा बोरिस जॉन्सन यांच्याकडून सन्मान; केले असे काही... 

लंडन : जीव वाचवणाऱ्या डॉक्टरांचा बोरिस जॉन्सन यांनी सन्मान केला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी आपल्या बाळाचे नाव डॉक्टरच्या नावावरून ठेवले आहे. त्यांच्या पत्नीने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. या बाळाचे नाव जॉन्सन यांनी त्यांच्यावर करोनाचे उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या नावावरुन ठेवत अनोख्या पद्धतीने डॉक्टरांचे आभार मानले आहेत. सायमंड्स यांनीच यासंदर्भात सोशल नेटवर्किंगवरुन माहिती दिली.

विलफ्रड लॉरी निकोलस जॉन्सन असं या बाळाचे नाव असून निकोलस हे नाव जॉन्सन यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या नावावरुन ठेवण्यात आलं आहे. निक प्रिन्स आणि निक हार्ट असं जॉन्सन यांच्यावर उपचार केले. हे दोन्ही डॉक्टर संसर्गजन्य रोग आणि व्हेंटिलेटर्स स्पेशॅलिस्ट आहेत. बाळाच्या नावाबद्दल सायमंड्स यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक पोस्ट केली आहे.

