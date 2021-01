Plane Crash: 4 खेळाडूंसह ब्राझिलियन फुटबॉल क्लबच्या अध्यक्षांचा मृत्यू

ब्राझिलिया- पाल्माज फुटबॉल क्लबचे अध्यक्ष आणि क्लबच्या चार खेळाडूंचा प्लेन अपघातात मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे फुटबॉल जगतात शोककळा पसरली आहे. रविवारी ही दुर्घटना घडली असून प्लेनच्या लॅडिंगवेळी हा अपघात घडला. 'न्यूज 18' ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

क्लबने दिलेल्या माहितीनुसार, अध्यक्ष लुकास मैईरा Lucas Meira यांच्यासह लुकास पॅर्सेडेस Lucas Praxedes, गुलहेरमे नोई Guilherme Noe, रानुले Ranule आणि मार्कस मोलीनारी Marcus Molinari यांचा मृत्यू झाला आहेत. पायलट असणाऱ्या वॅगनर याचाही मृत्यू झाला आहे.

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41

