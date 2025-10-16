Donald Trump: ब्रिक्स देश डॉलरविरोधी; डोनाल्ड ट्रम्प यांची टीका, आयातशुल्काची पुन्हा धमकी

वॉशिंग्टन : ‘ब्रिक्स’ देशांविरोधात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘ब्रिक्स गट अमेरिकी डॉलरविरोधात काम करीत आहेत,’’ असा आरोप ट्रम्प यांनी केला. या संघटनेत सामील होणाऱ्या देशांना आयातशुल्काची धमकी दिल्यानंतर सगळ्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही ट्रम्प म्हणाले..ट्रम्प म्हणाले, ‘‘ब्रिक्समध्ये राहू इच्छिणारा कोणताही देश त्या समूहात राहू शकतो. मात्र, आम्ही त्या देशावर आयातशुल्क लादू, असे मी सांगितले. परिणामी, सर्व देश मागे हटू लागले. ‘ब्रिक्स’ हा डॉलरवरील हल्ला होता आणि मी स्पष्टपणे सांगितले की, जर तुम्हाला हा खेळ खेळायचा असेल तर तुमच्या सर्व उत्पादनांवर अमेरिका १०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क आकारेल. आता ते देश स्वतःहून ब्रिक्स समूहातून बाहेर पडत असून, आता कोणीही ‘ब्रिक्स’बद्दल बोलत नाही.’’.‘ब्रिक्स’मध्ये सध्या ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण व संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश आहे. ट्रम्प सतत या संघटनेवर ‘अमेरिकाविरोधी धोरणां’साठी अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याची धमकी देत आले आहेत. आयातशुल्क व आर्थिक उपाययोजनांमध्ये झपाट्याने झालेली वाढ याबाबत ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांनी गंभीर काळजी व्यक्त केली आहे..मंगळवारी अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेव्हियर मिले यांच्याशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, ‘‘अमेरिकी डॉलरबाबत माझे धोरण स्पष्ट आहे. जे कोणी डॉलरमध्ये व्यवहार करू इच्छितात त्यांना तसे न करणाऱ्यांपेक्षा फायदा होईल. ज्यांना ब्रिक्समध्ये राहायचे असेल, त्याला काही हरकत नाही; पण आम्ही तुमच्या देशावर अतिरिक्त आयातशुल्क लावू.’’ बायडेन किंवा हॅरिस निवडून आल्या असत्या तर आता तुमचे चलन डॉलर नसते, अशी टिप्पणीही ट्रम्प यांनी केली..Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.बहुपक्षीय प्रणालीसाठी भारताचा आग्रहभारताने ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांना बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कायम ठेवण्याचे व आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही दिवसांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ब्रिक्स’ देशांविरोधात हे विधान केले. या मुद्द्यावरून अमेरिका-भारतामध्ये वाद होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. गेल्या महिन्यात ब्रिक्स राष्ट्रांनी आयातशुल्कवाढीच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. दक्षिण आशियाई देशांसह विविध राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार असल्याचे ‘ब्रिक्स’ने म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.