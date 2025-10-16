ग्लोबल

Donald Trump: ब्रिक्स देश डॉलरविरोधी; डोनाल्ड ट्रम्प यांची टीका, आयातशुल्काची पुन्हा धमकी

Donald Trump Criticizes BRICS Dollar Policy: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांचा डॉलरविरोधी धोरणाबाबत टीका केली; आयातशुल्काची धमकी दिल्यानंतर काही देश बाहेर पडत असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
वॉशिंग्टन : ‘ब्रिक्स’ देशांविरोधात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘ब्रिक्स गट अमेरिकी डॉलरविरोधात काम करीत आहेत,’’ असा आरोप ट्रम्प यांनी केला. या संघटनेत सामील होणाऱ्या देशांना आयातशुल्काची धमकी दिल्यानंतर सगळ्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही ट्रम्प म्हणाले.

