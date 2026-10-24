Career Growth: ज्याला तीन लाख वार्षिक पगाराच्या कामावरून कंपनीने काढलं, त्याच तरुणाला आली दुबईतील १.५ कोटींच्या नोकरीची ऑफर

New Delhi: पहिलीच नोकरी, पगार होता वार्षिक २.९ लाख रुपये. पण अचानक एके दिवशी कंपनीने नोकरीवरून काढून टाकले. नोकरी गेल्यानंतर अतिशय वाईट अनुभव आल्यानंतरही तरुणाने प्रयत्न सोडले नाहीत. करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी संघर्ष सुरूच ठेवला आणि मग या खडतर प्रवासानंतर त्याला संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) वर्षाला सुमारे १.५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची नोकरीची ऑफर मिळाली. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Political Earthquake : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एका पक्षात उभी फूट! १२ पैकी ८ आमदार भाजपच्या गोटात; विधानसभेतील समीकरणे बदलली!.एका तरुणाने आपला हा चढ-उतारांचा प्रवास रेडिटवरील एका पोस्टमध्ये मांडला आहे. या पोस्टची सध्या सोशल मीडियात चांगलीच चर्चा आहे. या तरुणाने L&T Infotech मध्ये मॅन्युअल टेस्टिंगच्या कामातून करिअरची सुरुवात केली. मात्र, कंपनीतील अंतर्गत परीक्षांमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्याने त्याला नोकरी गमवावी लागली. त्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत IBM मध्ये त्याला संधी मिळाली..CBI Arrests ED officers : दुसऱ्यांवर धाडी टाकणाऱ्या ED अधिकाऱ्यांवरच CBI ची झडप! केसमधून वाचवण्यासाठी केला होता 'हा' मोठा सौदा.बिग डेटा क्षेत्रात वळण्याचा निर्णयIBM मध्ये काम करत असताना त्याने बिग डेटा तंत्रज्ञान शिकण्यास सुरुवात केली. नवीन कौशल्ये आत्मसात करून त्याला या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळाली. मात्र, मेहनत करूनही पगारात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने त्याने इतर कंपन्यांमध्ये संधी शोधल्या. विविध मुलाखती आणि ऑफरनंतर त्याचा वार्षिक पगार १३ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला. .पुढे त्याने Airbus आणि Thoughtworks यांसारख्या कंपन्यांमध्ये काम केले. या काळात त्याला डेटा प्लॅटफॉर्मवर काम करण्याचा अनुभव मिळाला आणि पगारातही वाढ झाली. त्याने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, नंतर त्याला ६२ लाख रुपयांच्या वार्षिक पॅकेजची ऑफर मिळाली..आता UAE मधील एका कन्सल्टिंग कंपनीकडून त्याला सुमारे १.५ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पॅकेजची ऑफर मिळाल्याचे त्याने सांगितले आहे. या प्रवासातून नव्या कौशल्यांचे शिक्षण, योग्य संधी शोधणे आणि करिअरमध्ये बदल स्वीकारणे यांचे महत्त्व अधोरेखित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.