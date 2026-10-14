Strait of Hormuz: मोठी दुर्घटना! 'होर्मुज'मध्ये अडीच हजार कंटेनर्स बुडाले; मालवाहू जहाज धडकलं, सप्लाय चेनवर होणार परिणाम...

Sea mine explosion Hormuz: सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून एक मोठी आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सागरी बारुदी सुरुंगाला धडक बसल्यामुळे सुमारे २५०० कंटेनर्स घेऊन जाणारे एक मोठे मालवाहू जहाज समुद्रात बुडाले आहे. .पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि व्यापारासाठी अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. जगातील तेल आणि गॅस वाहतुकीचा मोठा वाटा याच अरुंद मार्गावरून जातो. अशा परिस्थितीत २५०० कंटेनर्सने भरलेले जहाज बुडाल्यामुळे जागतिक सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय..Sugarcane Rate Agitation : ऊस दराचा भडका! ३१ तासांनंतर महामार्गावरील चक्काजाम मागे; केंद्रीय मंत्र्यांच्या घराकडे 'शेतकरी पदयात्रा' सुरू, साताऱ्यात 'काटा बंद'चा इशारा!.इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सच्या नौदलाने या घटनेची माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा स्फोट सकाळी सुमारे ६:३० वाजता झाला. हे मालवाहू जहाज मध्य पूर्वेकडून आशियाच्या दिशेने माल घेऊन प्रवास करत होते. अचानक झालेल्या भीषण स्फोटामुळे जहाजाच्या तळाला मोठे भगदाड पडले आणि जहाजात वेगाने पाणी भरू लागले. अवघ्या काही मिनिटांतच संपूर्ण जहाज समुद्रात बुडाले आणि त्यावर असलेले सर्व २५०० कंटेनर्स समुद्राच्या लाटांवर पसरले..इराणच्या सरकारी टेलिव्हिजनने रिव्होल्युशनरी गार्ड्सच्या हवाल्याने सांगितले की, हे जहाज बुधवारी सकाळी एका सागरी सुरुंगावर आदळले. त्यानंतर जहाजाला भीषण आग लागली आणि काही वेळातच ते जलसमाधी घेऊन बसले. चालू युद्धाच्या आणि तणावाच्या काळात सागरी सुरुंगाला धडकून एखादे जहाज बुडाल्याची माहिती इराणने देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे..BCCI Chief Selector: अजित आगरकरची जागा कोण घेणार? पार्थिव पटेलचा मोठा निर्णय अन् शर्यतीत ट्विस्ट.इराणने दावा केला आहे की, हे जहाज अनधिकृत आणि धोकादायक सागरी मार्गावरून प्रवास करत होते. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये धुराचे प्रचंड लोट बाहेर पडत असताना जहाज हळूहळू बुडताना दिसत असून अनेक कंटेनर्स समुद्रात तरंगताना दिसत आहेत.