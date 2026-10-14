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Strait of Hormuz: मोठी दुर्घटना! 'होर्मुज'मध्ये अडीच हजार कंटेनर्स बुडाले; मालवाहू जहाज धडकलं, सप्लाय चेनवर होणार परिणाम...

Strait of Hormuz ship sunk: हा स्फोट सकाळी सुमारे ६:३० वाजता झाला. हे मालवाहू जहाज मध्य पूर्वेकडून आशियाच्या दिशेने माल घेऊन प्रवास करत होते.
Strait of Hormuz

Strait of Hormuz

esakal

संतोष कानडे
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Sea mine explosion Hormuz: सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून एक मोठी आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सागरी बारुदी सुरुंगाला धडक बसल्यामुळे सुमारे २५०० कंटेनर्स घेऊन जाणारे एक मोठे मालवाहू जहाज समुद्रात बुडाले आहे.

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Hormuz Strait challenges
Hormuz Strait control by US
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