'आता कसं वाटतंय?' US Capitol घटनेवर चीनच्या अमेरिकेला कानपिचक्या; इराण, रशियाचेही टोमणे

नवी दिल्ली : अमेरिकेत काल कॅपिटल हिलमध्ये घडलेली हिंसाचाराची घटना ही अभूतपूर्व अशी होती. या घटनेचे पडसाद जगभरात उमटणे स्वाभाविक होते. तसे ते उमटलेही. अमेरिकेतील या हिंसाचाराचा निषेध सगळीकडूनच झाला. मात्र, चीनसारख्या देशाने अमेरिकेत घडलेल्या घटनेवरुन तोंडसुख घेतलं आहे तसेच अमेरिकेला टोमणे देखील लगावले आहेत. चीनमधील सरकारी वृत्तसंस्था ग्लोबल टाइम्सने अमेरिकेची थेट खिल्लीच उडवली आहे. तर रशियाने या घटनेला कमकुवत होत चाललेल्या लोकशाहीचं द्योतक असं संबोधलं आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनच्या सरकारी वृत्तपत्राने म्हणजेच ग्लोबल टाइम्सने अमेरिकेतील घडलेल्या हिंसाचारावर एक टीका करणारा लेख प्रकाशित केला आहे, अमेरिकेत जे काही काल घडलं ती त्यांच्याच कर्माची फळे असून अमेरिकेत लोकशाहीच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. हाँगकाँगमध्ये जेंव्हा आंदोलन झालं होतं तेंव्हा अमेरिकेने आंदोलकांच्या धैर्याचं कौतुक करत त्याला सुंदर दृश्य असं म्हटलं होतं.

Similar scenes in Hong Kong and Washington DC, a blatant display of double standards: -"Beautiful sight" vs "Violent riots"; -"Heroes" vs "Rioters"; -"Defense of democracy" vs "Assault on democracy" https://t.co/UcqiX4Q4iU pic.twitter.com/RUoAXcICgs

त्याचाचा वचपा काढत चीननेही आता कालच्या घटनेला सुंदर दृश्य म्हणून संबोधलं आहे. चीनच्या ग्लोबल टाइम्सने यासंदर्भात एक ट्विट केलं आहे. या ट्विटमध्ये अमेरिकेतील घटनेशी चीनच्या घटनांशी तुलना केली आहे. अमेरिकेकडून आलेल्या प्रतिक्रियांना कालच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जशास तसे उत्तर दिलं गेलं आहे.

.@SpeakerPelosi once referred to the Hong Kong riots as "a beautiful sight to behold" — it remains yet to be seen whether she will say the same about the recent developments in Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO

— Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021