Tawang Clash: भारत-चीनच्या सैन्य झटापटीनंतर LACवरची स्थिती काय? चीननं दिली माहिती

Tawang Clash : अरुणाचल प्रदेशातील तवांग सेक्टरमध्ये झालेल्या भारत-चीनच्या सैन्य झटापटीवर आता चीनकडून स्पष्टीकरण आलं आहे.

९ डिसेंबर रोजी झालेल्या या झटापटीत दोन्हकडचे सैनिक किरकोळ जखमी झाले होते. दोन वर्षांपूर्वी गलवान खोऱ्यात झालेल्या रक्तरंजीत संघर्षानंतर या प्रकाराची पुनरावृत्ती झाली. (China says situation stable on India border after reports of clashes)

तवांग सेक्टरमध्ये झालेल्या भारत-चीन सैन्याच्या झटापटीत भारताचे सुमारे ३० सैनिक किरकोळ जखमी झाले आहेत. या प्रकाराचा कालच खुलासा झाला, पण यानंतर लाईन ऑफ अॅक्च्युल कन्ट्रोलवर (LAC) काय स्थिती आहे, याची ताजी माहिती आता समोर आली आहे. चीननं आपल्या अधिकृत निवेदनात याबाबत माहिती दिली आहे.

दरम्यान, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत या घटनेबाबत खुलासा केला. या घटनेला दुजोरा देताना चीनच्या सैन्यानं तवांगमध्ये भारताच्या हद्दीत घुसखोरीचा प्रयत्न केला. चिनी सैन्याच्या घुसखोरीचा भारताच्या सैन्याने निडरतेने प्रतिकार केला.

यावेळी दोन्हीकडच्या सैन्यात संघर्ष झाला. भारतीय सैन्याने वीरतेने शत्रुच्या सैन्याला परत जाण्यास भाग पाडलं. या संघर्षात दोन्हीकडचे सैनिक जखमी झाले. मात्र एकाही सैनिकाचा मृत्यू झाला नसून कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

चीननं म्हटलंय की, भारत-चीन सीमेवरील स्थिती आता स्थिर आहे. एएआयनं एफपी न्यूज एजन्सीच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली आहे.

