कोरोना वॅक्सिनसंदर्भात चिनी कंपनीने दिली गुड न्यूज!

बिजींग :कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाने जगाच्या कानाकोपऱ्यात हाहाकार माजला आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या माध्यमातून या महा साथीच्या रोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक राष्ट्रांनी देशव्यापी लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. याने आकडा आटोक्यात आणण्यात यश मिळाले असले तरी कोरोनाच्या विषाणूपासून सुटका मात्र झालेली नाही. त्यामुळे लसीशिवाय यातून आपली सुटका अशक्य असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येते. कोरोना विषाणूचा नायनाट करण्यासाठी अनेक देशात लसीचा शोध सुरु झाला आहे. यापूर्वी काही राष्ट्रांनी लस शोधण्यात यश आल्याचा दावाही केलाय. त्यात आता ज्या चीनमधून या महासाथीच्या रोगाची उत्पती झाली त्या चीनच्या कंपनीने लसीच्या प्रयोगाला यश आल्याचे म्हटले आहे. कोरोनावरील लस वर्षाखेरपर्यंत शक्य कोरोना विषाणूवर प्रतिबंधात्मक लस तयार करण्यावर काम करणाऱ्या 'सिनोवँक बायोटेक'ने यासंदर्भात सकारात्मक बातमी दिली आहे. कोविड -19 चा नायनाट करण्यास सक्षम ठरेल अशी लस तयार करण्यात आली असून सुरुवातीला क्लिनिकलमध्ये झालेल्या दोन चाचण्या यशस्वी झाल्याचा दावा या कंपनीने केलाय. बीजिंगस्थित कंपनीने यासंदर्भात एक निवेदन जारी केले आहे. लसीसंदर्भात क्लिनिकलमध्ये करण्यात आलेली चाचणी पहिल्या आणि दुसऱ्या स्टेजमध्ये यशस्वी ठरली आहे, असा उल्लेख यात करण्यात आला आहे. कोरोनाविरोधातील लढ्यात रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी उपयुक्त लस तयार आहे. 18 ते 59 वयोगटातील 743 जणांवर या लसीचा प्रयोग करण्यात आला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात 143 तर दुसऱ्या टप्प्यात 600 लोक स्वत:हून सहभागी झाले होते, असेही कंपनीने सांगितले आहे. जागतिक साथीमुळे आरोग्याचे मोठे संकट ज्या लोकांवर चाचणी घेण्यात आली. त्यांना एक इंजेक्शन देण्यात आले. त्यानंतर 14 दिवस त्यांचे निरिक्षण करण्यात आले. या यशानंतर लसीची तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणी घेण्यासाठी कंपनीने तयारी सुरु केली आहे. चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य विभागाला यासंदर्भातील अहवाल पाठवण्यात येणार असून तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीतही यश मिळेल, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केलाय. सिनोवॅकचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी अधिकारी वेइदोंग यिन म्हणाले की, पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील अभ्यासात मिळालेले यश हे सुनिश्चित करते की कोरोनावॅक सुरक्षित असून हे रोगप्रिकारक क्षमता वाढवण्यास उपयुक्त आहे. कोरोना विषाणूविरोधातील लढ्यात मिळालेले हे मोठे यश आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Web Title: china sinovac says its coronavirus vaccine showed positive results in trials