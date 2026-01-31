ग्लोबल

China Population : चीनच्या लोकसंख्येत घट कायम; काही वर्षे केलेले प्रयत्न अपयशी

पीटीआय
बँकॉक - दशकभरापूर्वी चीनने सुरू केलेले एक अपत्य धोरण चीनने संपविले असून, चीनच्या लोकसंख्येत १७ टक्के घट होत असल्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. सन २०२५ मध्ये चीनची लोकसंख्या १.४ अब्ज इतकी होती.

