CM Devendra Fadnavis : स्वदेशाचा वसा घेऊन विकासात योगदान देऊया; स्वित्झर्लंडमधील बृहन महाराष्ट्र मंडळाकडून स्वागत

झ्युरिक (स्वित्झर्लंड) - दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल झाले. यावेळी झ्युरिक विमानतळावर येथील बृहन महाराष्ट्र मंडळाकडून त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.यावेळी झालेल्या स्वागत समारंभात मुख्यमंत्र्यांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला स्वधर्म, स्वदेश आणि स्वभाषेचा वसा घेऊन भारताला विकासाच्या उत्तुंग वाटेवर घेऊन जाऊया', असे आवाहन केले. .विमानतळावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मराठमोळ्या पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. पारंपरिक वेश, पारंपरिक पद्धती आणि पारंपारिक उत्साहात मराठीजनांनी केलेल्या स्वागताबद्दल फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले.यावेळी महाराष्ट्राच्या राज्यगीताने झ्युरीकचे सभागृह दुमदुमून गेले. येत्या काळात महाराष्ट्र हे भारतातील 'ट्रिलीयन डॉलर' अर्थव्यवस्थेचे राज्य म्हणून उदयास येईल. त्यामुळे विदेशात राहणाऱ्या मराठी माणसाचा महाराष्ट्राबाबतचा अभिमान आणखी वृद्धिंगतच होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला..'महाराष्ट्राचे राजदूत'स्वागतासाठी जमलेल्या मराठी नागरिकांना उद्देशून फडणवीस म्हणाले,''पारंपरिक वेश, पारंपरिक पद्धती आणि पारंपरिक उत्साह या तीनही गोष्टी बघायला मिळाल्याने आपण परदेशात राहणारी मंडळी, महाराष्ट्राचे आणि मराठीचे राजदूत आहात.महाराष्ट्राची संस्कृती, आपली भाषा याचा परिणाम आणि प्रभाव तुम्ही निर्माण करता. मराठी बांधवांनी जगभरात नाव कमावले आहे. आपल्याकडे पाहून, अनेक देशांत मराठी माणसाला सन्मान मिळतो. कारण आपल्या मराठी लोकांनी चांगले काम केले आहे..त्या-त्या देशाच्या संस्कृतीमध्ये, व्यवसाय, उद्योग-व्यवसायामध्ये जे-जे योगदान दिले आहे, त्यामुळे आम्हालाही सन्मान मिळतो. मराठी माणूस आतिथ्यशील, स्वागतशील आणि उद्यमशील आहे. अशा पद्धतीने मराठी माणसाची प्रतिमा आपण निर्माण केली आहे. याच जोरावर यंदाही दावोसमधील गुंतवणूक परिषदेत महाराष्ट्राचा बोलबोला राहील.'.महा-एनआरआय कनेक्टफडणवीस म्हणाले,''जगभरातील मराठी-भारतीय अनेक अभिनव व परिवर्तनशील कामे करत आहेत. या सगळ्या गोष्टींचे आदान-प्रदान होण्यासाठी बृहद महाराष्ट्राशी संबंधित मराठी लोकांचा जगातील अन्य मराठी बांधवाशी संपर्क असला पाहिजे. त्यासाठी हे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण ठरेल. यातून आपल्या सर्वांसाठी समृद्धीचा नवीन मार्ग खुला होईल.''.दरवर्षी बदललेली मुंबईमुंबईचा कायापालट करतो आहोत, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 'पुढच्या काळात अजून काही महत्वाकांक्षी बदल होणार आहेत. दरवर्षी आपण मुंबईत आलात तर प्रत्येक वर्षी मुंबई बदललेली दिसेल. २०३० मध्ये जगातल्या विकसित राष्ट्राच्या राजधानीच्या शहरांहून उत्तम मुंबई पुढच्या पाच वर्षांत तयार झालेली दिसेल.मुंबईच नव्हे, तर हे परिवर्तन पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक आणि कोल्हापुरातही दिसेल. अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण विकासाचा वेग पकडला आहे. आता महाराष्ट्र थांबणार नाही. यात विदेशात राहणाऱ्या मराठी बांधवांचेही महत्त्वाचे योगदान राहणार आहे.'.