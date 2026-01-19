ग्लोबल

CM Devendra Fadnavis : स्वदेशाचा वसा घेऊन विकासात योगदान देऊया; स्वित्झर्लंडमधील बृहन महाराष्ट्र मंडळाकडून स्वागत

दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल झाले.
cm devendra fadnavis

cm devendra fadnavis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

झ्युरिक (स्वित्झर्लंड) - दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल झाले. यावेळी झ्युरिक विमानतळावर येथील बृहन महाराष्ट्र मंडळाकडून त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.

यावेळी झालेल्या स्वागत समारंभात मुख्यमंत्र्यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला स्वधर्म, स्वदेश आणि स्वभाषेचा वसा घेऊन भारताला विकासाच्या उत्तुंग वाटेवर घेऊन जाऊया’, असे आवाहन केले.

Loading content, please wait...
maharashtra
Switzerland
CM Devendra Fadnavis
National

Related Stories

No stories found.