कोरोनाव्हायरसमुळे येणार बालहक्कांवर संकट

न्यूयॉर्क - कोरोनाव्हायरसच्या जागतिक साथामुळे आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाल्याने आणि नियमित स्वरुपाच्या सेवेत खंड पडत असल्याने पुढील सहा महिन्यांत सुमारे सहा हजार अतिरिक्त मुलांचा मृत्यू होऊ शकतो, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या बालनिधी संघटनेने (युनिसेफ)ने नुकताच दिला. टाळता येण्याऱ्या कारणांमुळे हे मृत्यू होणार असल्याचेही आहेत, असेही या संघटनेने म्हटले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुढील सहा महिन्यांत सहा हजार अतिरिक्त मृत्यू होतील, हा निष्कर्ष ‘जॉन हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’च्या संशोधकांच्या विश्‍लेषणातून काढला आहे. या विषयावरील संशोधनात्मक लेख ‘लान्सेट ग्लोबल हेल्थ’ या मासिकात प्रसिद्ध झाला आहे. जगभरात कोरोनाचा फैलाव झाला त्याला आता पाच महिने होत आहेत. या साथीमुळे मुलांवर होणाऱ्या परिणामांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून मदत करण्साठी १.६ अब्ज डॉलर एवढा निधी देण्याची विनंती ‘युनिसेफ’ने केली आहे. आरोग्य संकटामुळे बालहक्कांवर गंडांतर येत आहे. यावर जर तातडीने उपाययोजना केली नाही तर जगभरात पाच वर्षांखालील सहा हजार बालके दररोज मृत्युमुखी पडतील, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. मंदीचे आव्हान आणि डिजिटल सोन्याचे महत्त्व कोरोनात ‘युनिसेफ’ची मदत २१ कोटी ५० लाख डॉलर संघटेला मिळालेला निधी

५२ मदत पुरविलेले देश

६६ लाख हातमोजे

१३ लाख मास्क

४.२८ लाख एन ९५ मास्क

३४, ५०० चाचणी संच ‘युनिसेफ’ म्हणणे... अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांतील ११८ देशांत पाहणी.

पाहणीतील अत्यंत वाईट परिस्थतील तीन मुद्यांचे विश्‍लेषण.

नियमित आरोग्य तपासणीचे प्रमाण खालावणे, मुलांकडे दुर्लक्ष यामुळे १२ लाख अतिरिक्त मृत्यू.

आगामी सहा महिन्यांत ५६ हजार ७०० मातांचा मृत्यू.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेल्या १३२ देशांतील १८ वर्षांखालील ७७ टक्के मुले निर्बंधयुक्त आयुष्य जगत आहेत.

कोरोना काळात मुली व महिलांवरील लैंगिक अत्याचारात वाढ होण्याची धोका

निर्वासित, स्थलांतरित, विस्थापित मुलांचे वर्णद्वेष व भेदभावापासून संरक्षण करण्याचा अभाव पाचव्या वाढदिवसापूर्वीच मृत्यूला सामोरे जावे लागणाऱ्या मुलांच्या संख्येत अनेक दशकांमध्ये यंदा प्रथमच वाढ होताना दिसेल. ही स्थिती सर्वांत भयानक ठरू शकते.

- हेनरिटा फोर, कार्यकारी संचालक, ‘युनिसेफ’

