Corona Vaccine - रशियाची Sputnik V लस 95 टक्के प्रभावी; संशोधकांनी दिली माहिती

मॉस्को - कोरोनावर प्रभावी ठरणाऱ्या लशींमध्ये आता रशियाच्या स्पुतनिकचासुद्धा नंबर लागला आहे. याआधी फायझर, मॉडर्ना, कोविशिल्ड व्हॅक्सिन कोरोनाच्या उपचारात 90 ते 95 टक्के प्रभावी ठरल्याचं समोर आलं होतं. आता रशियाच्या स्पुतनिक V व्हॅक्सिनच्या क्लिनिकल ट्रायलच्या विश्लेषणातून लस 95 टक्क्यांहून अधिक प्रभावी असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मंगळवारी लस तयार करणाऱ्या कंपनीने याबाबत माहिती दिली.

रशियाची सरकारी संशोधन संस्था Gamaleya research centre आणि Russian Direct Investment Fund (RDIF) या संस्था मिळून लस तयार करत आहेत. दोन्ही संस्थांसह रशियन आरोग्य मंत्रालयाकडून मंगळवारी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले. यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, 42 दिवसांपूर्वी देण्यात आलेल्या डोसनंतर एकत्र करण्यात आलेल्या डेटाच्या आधारे ही माहिती देण्यात आली आहे.

Second interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for the Sputnik V vaccine on day 28 after the first dose; vaccine efficacy is over 95% 42 days after the first dose: The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology, Moscow, Russia. #COVID19 pic.twitter.com/ymCBpu4FM9

— ANI (@ANI) November 24, 2020