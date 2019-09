रक्त चाचण्यांद्वारे शरीरातील सूक्ष्मजीवांचा लागणार शोध

वॉशिंग्टन : काही विशेष रक्त चाचण्यांद्वारे, मानवी शरीराच्या आतड्यांमध्ये असणा-या सूक्ष्मजीवांचा अभ्यास केला जाऊ शकतो. असा दावा अमेरिकेतील एका संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी त्यांच्या नव्या संशोधनात केला आहे. यासाठी अमेरिकेतील इन्स्टिट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजीच्या वैज्ञानिकांनी विशिष्ट रक्ताच्या चाचण्या करण्याचे ठरवले. यासाठी त्यांनी एका व्यक्तीच्या रक्तातील लहान विशिष्ट द्रव्यांची संख्या आणि आतड्यामधील सूक्ष्मजीवांची संख्या यांचा अभ्यास केला असता त्यात एक विशिष्ट संबंध आढळून आला. त्यानुसार, त्यांनी आतड्यातील सूक्ष्मजीवांचे प्रमाण कमी असणाऱ्या लोकांना ओळखण्यासाठी वेगवान, स्वस्त आणि विश्वासार्ह रक्ततपासणी विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. सूक्ष्मजीवांचे फायदेही आणि तोटेही मानवी शरीरामध्ये बरेचसे सूक्ष्म जीव आढळून येत असतात. त्यातील काही सूक्ष्म जीव रोगप्रतिकारक म्हणून कार्य करतात; तर काही आजारांसाठी कारणीभूत असतात.

