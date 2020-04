सावधान! दहशतवादी घेताहेत गैरफायदा

न्यूयॉर्क - कोरोनामुळे जगभरात लॉकडाउन असून सर्व व्यवहार बंद पडले आहेत. मात्र, दहशतवादी संघटना या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत असल्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी दिला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप युवकांच्या मनातील राग आणि नैराश्‍याला चुकीची दिशा देत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांची दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाचा मुकाबला करताना आपण एका पिढीचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी, असे गुटेरेस म्हणाले. ‘यूएन’ने पाच वर्षांपूर्वी युवक, शांतता आणि सुरक्षा याबाबतचा ठराव मान्य केला होता. गुटेरेस यांनी आज त्याचा आढावा घेतला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे प्रतिनिधींबरोबर बोलताना गुटेरेस म्हणाले,‘‘सध्या सर्व जण घरी बसून आहेत आणि त्यांचा खूप वेळ इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर जात आहे. याचा अनेक बेकायदा संघटना फायदा घेत असल्याचे दिसत आहे. सध्याच्या युवापिढीपुढे आधीच अनेक आव्हाने आहेत. जगातील दर पाच युवकांपैकी एक जण शिक्षण, नोकरीपासून वंचित आहे. अशा परिस्थितीत या युवकांची मने भरकटविणे सोपे असते आणि त्याचाच फायदा दहशतवादी संघटना घेतात. या पिढीला वाचविणे आवश्‍यक आहे.’’

