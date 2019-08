भडक विधाने करू नका; इम्रान खान यांना ट्रम्प यांचा सल्ला

वॉशिंग्टन : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी काश्‍मीरच्या मुद्यावरून केली जाणारी भडक विधाने थांबवावीत, असा सल्ला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. काश्‍मीरच्या मुद्यावरून विभागात वाढत असलेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी संयम पाळावा. तसेच अवघड परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती निवळण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडून सध्या प्रयत्न केले जात आहेत. मोदींशी दूरध्वनीवरून केलेल्या चर्चेनंतर ट्रम्प यांनी इम्रान यांच्याशी चर्चा केली. आठ दिवसांच्या काळात ट्रम्प यांनी इम्रान यांच्याशी दूरध्वनीवरून दोन वेळा चर्चा केली आहे. माझे मित्र असलेल्या मोदी आणि इम्रान यांच्याशी चर्चा केली. या वेळी व्यापार, परस्पर सहकार्य यावर भर देण्यात आला होता. त्याचबरोबर काश्‍मीरमध्ये निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी भर द्यावा, अशी सूचना आपण त्यांना केल्याची माहिती ट्रम्प यांनी दिली. या दोन देशांमधील परिस्थिती सध्या कठीण असली तरी दोन्ही नेत्यांशी चांगली चर्चा झाली, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

Web Title: Do not make egregious statements Donald Trump Advice to Imran Khan