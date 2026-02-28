ग्लोबल

Israel-US War: ट्रम्प यांचा पुढचा प्लॅन रेडी! इराणवर हल्ला केल्यानंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया

Trump Announces Major Combat Operations Against Iran to Neutralize Nuclear Threat: इराणने पुन्हा एकदा आपली अण्वस्त्रे उभी करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या व्हिडीओ संदेशामध्ये म्हटलंय.
Donald Trump: अमेरिकेने शनिवारी इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान पुढे आलेलं आहे. ते म्हआले की, काही वेळापूर्वीच अमेरिकेने इराणमध्ये मेजर कॉम्बॅट ऑपरेशन्स सुरु केलं आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडीओ संदेश जारी केलाय. अमेरिकी जनतेची सुरक्षा आणि इराणी शासनाकडून होणाऱ्या धोक्यांना संपवण्याचा यामागचा उद्देश आहे.

