Israel-US War: ट्रम्प यांचा पुढचा प्लॅन रेडी! इराणवर हल्ला केल्यानंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया

Donald Trump: अमेरिकेने शनिवारी इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान पुढे आलेलं आहे. ते म्हआले की, काही वेळापूर्वीच अमेरिकेने इराणमध्ये मेजर कॉम्बॅट ऑपरेशन्स सुरु केलं आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडीओ संदेश जारी केलाय. अमेरिकी जनतेची सुरक्षा आणि इराणी शासनाकडून होणाऱ्या धोक्यांना संपवण्याचा यामागचा उद्देश आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी सरकारला कठोर आणि खतरनाक म्हटलंय. अमेरिका इराणला कधीच अणुबॉम्ब बनवू देणार नाही. ट्रम्प यांच्या सांगण्यानुसार, इराणने पुन्हा एकदा आपली अण्वस्त्रे उभी करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या, शिवाय लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यासाठी तयारी केली होती..आम्ही त्यांची क्षेपणास्त्रे नष्ट करुन टाकू आणि तेहरानच्या मिसाईल इंडस्ट्रीला जमिनीमध्ये गाडून टाकू, असं ट्रम्प म्हणाले. एवढंच नाही तर अमेरिका इराणच्या नौदलाला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करुन टाकेल आणि तेहरानला अण्वस्त्रे कधीच मिळवू शकणार नाही, यासाठी संघर्ष करु, असा इशारा त्यांनी दिला. शिवाय इराणमध्ये सत्तापालट करण्याचं सूचक विधान ट्रम्प यांनी केलं..अमेरिकेने तैनात केलं फोर्डइराणवरील हल्ल्यासाठी अमेरिकेने मिडल ईस्टमध्ये जगातली सगळ्यात मोठी युद्धनौका असलेली USS Gerald R. Ford आणि USS Abraham Lincoln तैनिक केली आहे. फोर्ड अमेरिकेचा सगळ्यात नवा आणि जगातला सगळ्यात मोठा एअरक्राफ्ट कॅरिअर आहे..