ग्लोबल

Donald Trump : ‘गोल्ड कार्ड’ शक्तिशाली; भारतीय विद्यार्थ्यांना होणार फायदा

‘गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्डापेक्षा खूप चांगले, अधिक शक्तिशाली आहे,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले.
donald trump

donald trump

sakal

पीटीआय
Updated on

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन - ‘गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्डापेक्षा खूप चांगले, अधिक शक्तिशाली आहे,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ‘या नव्या रचनेमुळे परदेशी विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना अमेरिकेत नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america
Benefit

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com