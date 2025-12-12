Donald Trump : ‘गोल्ड कार्ड’ शक्तिशाली; भारतीय विद्यार्थ्यांना होणार फायदा

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन - ‘गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्डापेक्षा खूप चांगले, अधिक शक्तिशाली आहे,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ‘या नव्या रचनेमुळे परदेशी विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना अमेरिकेत नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग खुला होणार आहे..भारत, चीन, फ्रान्ससारख्या देशांतील विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत उच्च शिक्षण पूर्ण करूनही परत जावे लागते, ही खेदजनक बाब आहे. तुम्ही कॉलेजमध्ये पहिल्या क्रमांकाने पदवीधर होता; पण देशात राहण्याची हमी नसते. आता ही समस्या राहणार नाही,’ असेही ट्रम्प म्हणाले.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज बहुचर्चित ‘गोल्ड कार्ड’च्या विक्रीची अधिकृत घोषणा केली. त्यानंतर ‘व्हाइट हाउस’मध्ये ट्रम्प बोलत होते..दरम्यान, भारतातील हजारो ‘एच-१ बी’ व्हिसा अर्जदारांच्या मुलाखती पुढे ढकलल्या असून, प्रशासनाने या व्हिसा कार्यक्रमावरील निर्बंध कडक केले आहेत; तसेच अर्जदारांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलची तपासणी अधिक काटेकोरपणे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्ड योजना जाहीर केली आहे..ट्रम्प म्हणाले, ‘गोल्ड कार्ड ही महत्त्वाची योजना असून, ती अमेरिकेकडून इतर देशातील नागरिकांसाठीची भेट आहे. जगभरातील बुद्धिमान नागरिक अमेरिकेत येतील आणि येथे वास्तव्य करतील. ‘अॅपल’चे सीईओ टिम कुक आणि इतर उद्योगपतींनी याबाबत माझ्याकडे तक्रार केली होती..सर्वोत्तम महाविद्यालयांतून पदवीधर झालेले विद्यार्थी अमेरिकेत राहू शकत नाहीत. तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये पहिल्या क्रमांकाने पदवीधर होता; पण देशात राहण्याची हमी कोणाकडूनही दिली जात नाही. येत्या काळामध्ये हा प्रश्न निश्चितच सुटणार आहे. तंत्रकुशल मनुष्यबळ अमेरिकेसाठी उपलब्ध होईल..कंपन्या एका कार्डवर एक व्यक्ती ठेवू शकतील आणि कालांतराने दुसऱ्याला त्यावर स्थान देऊ शकतील, अशी ही योजना आहे. हे कार्ड देण्यासाठी अतिशय काटेकोर प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यानंतरच हे कार्ड दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर नागरिकत्वाबाबत विचार केला जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.