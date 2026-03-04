डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कल्पनाही केली नसेल... अमेरिकेच्या तिजोरीला जबरदस्त धक्का, इराणविरुद्धच्या मोहिमेत किती खर्च?

अमेरिकेने इराणवर केलेल्या लष्करी कारवाईचा खर्च इतका प्रचंड असेल, याची कल्पनाही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कधीच नव्हती. सुरुवातीला केवळ काही आठवड्यांपुरती असू शकणारी ही मोहीम आता एक महिना किंवा त्याहून अधिक काळ चालू शकते, असे ट्रम्प यांनी स्वतःच संकेत दिले आहेत. युद्धामुळे केवळ जिवितहानी होत नाही तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर आर्थिक बोजा पडत आहे. पहिल्या २४ तासांतच या कारवाईसाठी सुमारे ७७९ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे जवळपास ६,९०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे आकडे समोर आले आहेत..दररोज ५८ कोटी रुपयांचा खर्चलष्करी विश्लेषण करणाऱ्या ‘सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्युरिटी’ या संस्थेच्या माहितीनुसार, एका विमानवाहू युद्धनौका स्ट्राइक ग्रुपसाठी दररोज ६.५ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे सुमारे ५८ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. जगातील सर्वात मोठे विमानवाहू जहाज यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्डसह दोन स्ट्राइक ग्रुप मध्य पूर्वेत तैनात करण्यात आले होते. ही तयारी इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह इतर प्रमुख नेत्यांच्या हल्ल्यांपूर्वीच करण्यात आली होती. एकूण लष्करी तयारीसाठी सुमारे ६३० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे ५,५५६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत..मोहीम दीर्घकाळ चालली तर...जर ही मोहीम दीर्घकाळ चालली तर एकूण खर्च २१० अब्ज डॉलर्सपर्यंत म्हणजे सुमारे १८.८७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा इशारा पेन व्हार्टन बजेट मॉडेलचे संचालक व आर्थिक तज्ज्ञ केंट स्मेटर्स यांनी दिला आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने इस्रायलला २१.७ अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत दिली होती. त्याशिवाय येमेन, इराण आणि मध्य पूर्वेतील इतर इस्रायली कारवायांसाठी ९.६५ ते १२.०७ अब्ज डॉलर्स इतका अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. ब्राउन विद्यापीठाच्या २०२५ च्या ‘युद्धाचा खर्च’ अहवालानुसार, या दोन्ही बाबी एकत्र केल्यास अमेरिकेचा एकूण खर्च ३१.३५ ते ३३.७७ अब्ज डॉलर्स म्हणजे २.८२ ते ३.०४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे..वाटाघाटी करण्यास स्पष्ट नकारट्रम्प यांनी वाटाघाटी करण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, इराण अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. सुरुवातीचा अंदाज चार ते पाच आठवडे असा होता, मात्र आवश्यकता भासल्यास ही मोहीम जास्त काळ चालवण्याची क्षमता अमेरिकेकडे असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. स्वतःला ‘शांतता अध्यक्ष’ म्हणवणारे ट्रम्प यांनी इराणच्या हवाई संरक्षण, नौदल आणि नेतृत्व यंत्रणेला मोठा धक्का बसल्याचे सांगत, आता वाटाघाटी करण्याची वेळ उशीर झाल्याचे स्पष्ट केले..आक्रमकता थांबेपर्यंत आपले संरक्षणदरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इराणचे राजदूत अली बहरेनी यांनी सांगितले की, हे युद्ध इराणी जनतेवर लादण्यात आले असून, आक्रमकता थांबेपर्यंत आपले संरक्षण सुरू राहील. तज्ज्ञांचे मत आहे की, हा संघर्ष प्रादेशिक युद्धात रूपांतरित झाल्यास जागतिक तेल बाजारपेठ, संरक्षण बजेट आणि आंतरराष्ट्रीय राजनयिक संबंधांवर गंभीर परिणाम होईल. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा हा आर्थिक बोजा किती काळ सहन होईल आणि राजकीय तोडगा निघेल का, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे..Israel-Iran war: इस्त्राईल–इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात पेट्रोल-डिझेल संपणार; अफवांमुळे पंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.