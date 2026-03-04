ग्लोबल

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कल्पनाही केली नसेल... अमेरिकेच्या तिजोरीला जबरदस्त धक्का, इराणविरुद्धच्या मोहिमेत किती खर्च?

Sandip Kapde
Updated on

अमेरिकेने इराणवर केलेल्या लष्करी कारवाईचा खर्च इतका प्रचंड असेल, याची कल्पनाही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कधीच नव्हती. सुरुवातीला केवळ काही आठवड्यांपुरती असू शकणारी ही मोहीम आता एक महिना किंवा त्याहून अधिक काळ चालू शकते, असे ट्रम्प यांनी स्वतःच संकेत दिले आहेत. युद्धामुळे केवळ जिवितहानी होत नाही तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर आर्थिक बोजा पडत आहे. पहिल्या २४ तासांतच या कारवाईसाठी सुमारे ७७९ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे जवळपास ६,९०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे आकडे समोर आले आहेत.

Donald Trump
Iran

