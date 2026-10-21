Donal Trump: 'मी त्यांच्या पार्श्वभागाकडे पाहिले, पण...'! ट्रम्प यांचा 'तो' व्हिडिओ का होतोय व्हायरल?

Washington: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या मिश्किल विधानांसाठी आणि काहीशा अनपेक्षित वक्तव्यांसाठी नेहमीच चर्चेत असतात. आता रिपब्लिकन सिनेटर जॉन हस्टेड यांच्या शरीरयष्टीबद्दल त्यांनी केलेल्या टिप्पणीची सोशल मीडियात जोरदार चर्चा आहे. नॉर्थ कॅरोलिनातील ग्रीनव्हिल येथे झालेल्या प्रचारसभेत ट्रम्प यांनी आपल्या सहकाऱ्याचे कौतुक करताना अशी काही विधाने केली की, त्या भाषणांचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला. .Das, Ranka News: CJP च्या सौरव दास, आशुतोष रांका यांना दिलासा; तब्बल ७ दिवस तिहारमध्ये राहिल्यानंतर....नेमके काय म्हणाले ट्रम्प?रिपब्लिकन उमेदवार मायकेल व्हॉटली यांच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेत मंगळवारी ट्रम्प यांनी हस्टेड यांच्या शरीरयष्टीचा उल्लेख केला. “मी त्यांच्या पार्श्वभागाकडे पाहिले,” असे म्हणत त्यांनी हस्टेड यांच्या शरीरयष्टीबद्दल भाष्य केले. त्यानंतर त्यांच्या स्नायूंचा, मोठ्या पायांचा आणि मजबूत खांद्यांचाही ट्रम्प यांनी उल्लेख केला..केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घरातूनच SIR ला विरोध? २३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या आंदोलनात पती परकला प्रभाकर होणार सहभागी .हस्टेड यांचे पोलादी खांदे अतिशय मजबूत असल्याचे सांगताना ट्रम्प यांनी स्वतःच्या हाताला वेदना झाल्याचा किस्साही ऐकवला. त्यांच्या बोलण्याच्या खास शैलीमुळे या वक्तव्याने सभेतील वातावरण काहीसे हलकेफुलके झाले..यापूर्वीही केले होते कौतुकट्रम्प यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी ओहायोतील प्रचारसभेतही हस्टेड यांच्या शरीरयष्टीचा उल्लेख केला होता. हस्टेड महाविद्यालयीन काळात फुटबॉल खेळत असल्याचा संदर्भ देत त्यांनी त्यांच्या शरीरयष्टीचे तोंड भरून कौतुक केले होते..दरम्यान, ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. त्यांच्या मिश्किल शैलीतील टिप्पणीमुळे काही यूजर्सनी आश्चर्य व्यक्त केले, तर काहींनी त्यावर विनोदी प्रतिक्रिया दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.