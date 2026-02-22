धक्कादायक! Donald Trump यांच्या घरात बंदूक-इंधन कॅनसह घुसखोरीचा प्रयत्न; गुप्तहेरांच्या गोळीबारात संशयित ठार

फ्लोरिडातील पाम बीच येथे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या खासगी रिसॉर्ट मार-ए-लागोच्या सुरक्षित परिसरात एका सशस्त्र व्यक्तीने घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्याजवळ बंदूक व इंधनाची कॅन असल्याचे आढळले. अमेरिकी गुप्तहेर सेवेने तत्काळ कारवाई करत त्याला गोळ्या घालून ठार केले. या घटनेची अधिकृत पुष्टी रविवारी करण्यात आली..रविवारी पहाटे सुमारे दीड वाजता ही धक्कादायक घटना घडली. मार-ए-लागो रिसॉर्टच्या उत्तरेकडील मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ संशयित व्यक्तीला शॉटगन व इंधनाची कॅन घेऊन फिरताना पाहिले गेले. गुप्तहेर एजंट्स व पाम बीच काउंटी शेरिफ कार्यालयाचा एक अधिकारी यांनी एकत्रितपणे त्याच्यावर गोळीबार केला. परिणामी तो जागीच मृत्यूमुखी पडला. अद्याप संशयिताची ओळख उघड करण्यात आलेली नाही. त्याचे वय सुमारे वीस वर्षे असल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे..Premium|Donald Trump Dictatorship: ट्रम्प यांचे 'मी'पणाचे राजकारण: अमेरिकेत हुकूमशाहीची चाहूल.राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प नियमितपणे आठवड्याच्या शेवटी मार-ए-लागो येथे विश्रांतीसाठी येतात. मात्र या वेळी ते व्हाइट हाउसमध्ये होते. फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्पही त्यांच्यासोबत व्हाइट हाउसच्याच निवासस्थानी उपस्थित होत्या. घटनेच्या वेळी रिसॉर्ट रिकामे होते, तरीही सुरक्षा यंत्रणेच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला..ट्रम्प यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा यापूर्वीही अनेकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या वर्षी १३ जुलै २०२४ रोजी पेनसिल्व्हेनियातील बटलर येथील निवडणूक सभेदरम्यान त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात त्यांचा उजवा कान गंभीररीत्या जखमी झाला होता..त्यानंतर १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी वेस्ट पाम बीच येथील त्यांच्या गोल्फ कोर्सजवळ रायन राउथ नावाच्या व्यक्तीला रायफल घेऊन झाडीत लपलेल्या अवस्थेत पकडण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीला त्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली..Donald Trump Claim: भारत-पाक युद्ध मीच थांबवलं! ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा; २००% टॅरिफची दाखवली भीती अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.