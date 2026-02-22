ग्लोबल

धक्कादायक! Donald Trump यांच्या घरात बंदूक-इंधन कॅनसह घुसखोरीचा प्रयत्न; गुप्तहेरांच्या गोळीबारात संशयित ठार

Trump Mar-a-Lago Security Breach: Palm Beach Shooting Explained: मार-ए-लागो रिसॉर्टच्या सुरक्षित परिसरात बंदूक आणि इंधनाची कॅन घेऊन घुसण्याचा प्रयत्न; गुप्तहेर सेवेची तत्काळ कारवाई, संशयित ठार
फ्लोरिडातील पाम बीच येथे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या खासगी रिसॉर्ट मार-ए-लागोच्या सुरक्षित परिसरात एका सशस्त्र व्यक्तीने घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्याजवळ बंदूक व इंधनाची कॅन असल्याचे आढळले. अमेरिकी गुप्तहेर सेवेने तत्काळ कारवाई करत त्याला गोळ्या घालून ठार केले. या घटनेची अधिकृत पुष्टी रविवारी करण्यात आली.

