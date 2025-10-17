Trump On Modi : रशियाच्या तेलावरून पुन्हा ‘ट्रम्प बाँब’, खरेदी थांबविण्याचे पंतप्रधान मोदींकडून आश्वासन मिळाल्याचा दावा

वॉशिंग्टन : ‘‘भारत रशियाकडून तेलाची खरेदी करणे थांबवणार असल्याचे आश्वासन माझे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे,’’ असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. ‘‘रशिया-युक्रेन संघर्षामध्ये रशियावर दबाव आणण्यासाठीचे हे मोठे पाऊल आहे,’’ असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. .निर्बंध असूनही भारताने रशियाकडून पेट्रोलियम पदार्थांची सतत खरेदी करणे, हा सध्या कळीचा मुद्दा बनला असून, त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी नवा दावा करून नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे..बुधवारी (ता. १५) आपल्या ओव्हल कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, ‘‘भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करत असल्याबद्दल अमेरिका आनंदी नाही. अशा खरेदीमुळे रशियाच्या संघर्षासाठी आर्थिक मदत झाली. ते (मोदी) माझे मित्र आहेत, आमचे खूप चांगले संबंध आहेत. त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने आम्ही खूश नव्हतो. कारण त्यामुळे रशियाने हे युद्ध चालू ठेवले. त्या युद्धात दीड लाख नागरिकांचा मृत्यू झाला. भारत तेलखरेदी करत असल्याबद्दल मला आनंद झाला नाही. रशियाकडून तेलखरेदी न करण्याचे मोदींनी मला आश्वासन दिले आहे. हे एक मोठे पाऊल आहे. आता आपल्याला चीनकडूनही तेच अपेिक्षत आहे. भारत कदाचित त्वरित खरेदीत कपात करू शकणार नाही; परंतु प्रक्रिया सुरू झाली आहे.’’.Pune News : शिवाजीनगर न्यायालयाच्या इमारतीवरून उडी मारून ज्येष्ठाचा जीवन संपवण्याचा प्रयत्न; प्रकृती चिंताजनक.पुन्हा व्यापार शक्य‘‘युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांच्यावर आर्थिक दबाव टाकण्यासाठी भारताने रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवावी अशी अमेरिकेची इच्छा आहे,’’ असे अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सुचवले. अध्यक्ष पुतीन यांच्याकडून आम्हाला फक्त हे युद्ध थांबवायचे आहे. युक्रेनमधील नागरिकांचा विनाकारण मृत्यू होत आहे. या संघर्षामध्ये रशियाचे नागरिकही मरत आहेत. हे युद्ध त्यांनी एका आठवड्यात जिंकायला हवे होते. मात्र, ते अजूनही सुरूच आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध संपल्यानंतर भारत रशियासोबत ऊर्जा व्यापार पुन्हा सुरू करू शकतो, असेही ट्रम्प म्हणाले..जर भारताने तेलखरेदी केली नाही, तर रशियाला आर्थिक मदत होणार नाही. भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करीत असल्याबद्दल अमेरिका आनंदी नाही. मात्र, आता ही खरेदी थांबविण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे.- डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.