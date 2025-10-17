ग्लोबल

Trump On Modi : रशियाच्या तेलावरून पुन्हा ‘ट्रम्प बाँब’, खरेदी थांबविण्याचे पंतप्रधान मोदींकडून आश्वासन मिळाल्याचा दावा

Donald Trump's Statement from the Oval Office : अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, त्यांचे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशिया-युक्रेन संघर्षादरम्यान रशियावर दबाव आणण्यासाठी भारत रशियाकडून तेलाची खरेदी करणे थांबवणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वॉशिंग्टन : ‘‘भारत रशियाकडून तेलाची खरेदी करणे थांबवणार असल्याचे आश्वासन माझे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे,’’ असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. ‘‘रशिया-युक्रेन संघर्षामध्ये रशियावर दबाव आणण्यासाठीचे हे मोठे पाऊल आहे,’’ असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

