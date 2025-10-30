Narendra Modi And Donald Trump: भारतासह लवकरच व्यापार करार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सूतोवाच : नरेंद्र मोदी कणखर नेते

टोकियो : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अत्यंत कणखर आहेत. भारतासोबत अमेरिका लवकरच व्यापार करार करणार आहे,’’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ‘‘भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष माझ्यामुळेच थांबला,’’ या विधानाचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. हे वक्तव्य करण्यापूर्वी काही तास आधी ७ ते १० मे दरम्यान झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान सात विमाने पाडली गेल्याचा दावाही अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केला आहे..दक्षिण कोरियातील ग्योंगजू येथे झालेल्या एपेक (आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) सीईओ शिखर परिषदेला संबोधित करताना ट्रम्प म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान मोदी सर्वांत सभ्य दिसणारे व्यक्ती आहेत. ते आपल्याला आपले वडील असावेत असे वाटेल; पण ते एक ‘किलर’ आहेत, ते अत्यंत कणखर आहेत. अमेरिका भारतासोबत लवकर व्यापार करार करील.’’.आशियाच्या तीन देशांच्या दौऱ्याचा भाग म्हणून ते बुधवारी सकाळी जपानमधून दक्षिण कोरियात पोहोचले होते. मोदींबरोबर उत्तम संबंध असल्याचे सांगताना, भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध मिटवण्यासाठी व्यापाराचा वापर केल्याचे ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा नमूद केले..ट्रम्प म्हणाले, ‘‘मी पंतप्रधान मोदींना फोन केला. आम्ही आपल्याबरोबर व्यापार करू शकत नाही, असे मी त्यांना सांगितले. त्यावर ते म्हणाले, नाही...आपण व्यापार करणे आवश्यक आहे. त्यावर तुम्ही पाकसोबत युद्ध सुरू ठेवणार असाल तर आम्ही व्यापार करणार नाही, असे मी त्यांना सांगितले. असे म्हटल्यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध थांबले.’’.ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनाही ‘महान योद्धा’ आणि ‘महान माणूस’ असे म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘‘भारतासोबत चर्चा केल्यानंतर मग मी पाकिस्तानला फोन केला. मी म्हणालो, आम्ही तुमच्याबरोबर व्यापार करणार नाही. कारण तुम्ही भारताबरोबर लढत आहात. .दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत, हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यानंतर दोनच दिवसांत दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी मला फोन वरून संघर्ष थांबल्याचे सांगितले.’’ ट्रम्प यांच्या या विधानापूर्वी त्यांनी काही तास आधी टोकियो येथे भारत-पाकिस्तान युद्ध २४ तासांत थांबवल्याचे म्हटले होते. टोकियोमध्ये येथे एका समारंभात बोलताना ट्रम्प म्हणाले, ‘‘सात विमाने पाडली गेली. सात नवीन आणि उत्तम विमाने पाडली गेली. दोन मोठी अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे लढत होती. मोदी अतिशय छान माणूस आहेत. मात्र, ते कणखर आहेत.’’.मोदी तुम्हाला बापाप्रमाणे शांत वाटतील पण ते खरे किलर; भारताच्या पंतप्रधानांबद्दल काय म्हणाले ट्रम्प , VIDEO VIRAL.युद्धाचा अमेरिकेसोबतच्या व्यापाराशी काहीही संबंध नाही, असा भारत-पाकिस्तानचा युक्तिवाद होता. मात्र, दोन्ही देशांना व्यापाराबाबत इशारा दिल्यानंतरच संघर्षाचा शेवट झाला.- डोनाल्ड ट्रम्प,अमेरिकेचे अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.