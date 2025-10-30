ग्लोबल

Narendra Modi And Donald Trump: भारतासह लवकरच व्यापार करार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सूतोवाच : नरेंद्र मोदी कणखर नेते

Trump’s Praise“Modi is a killer, but a gentleman”: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदींचे वर्णन ‘किलर आणि कणखर नेता’ असे करत भारत-अमेरिका लवकरच व्यापार करार करणार असल्याचे सांगितले. तसेच भारत-पाकिस्तान संघर्ष आपल्या हस्तक्षेपामुळे थांबला असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी पुन्हा केला.
सकाळ वृत्तसेवा
टोकियो : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अत्यंत कणखर आहेत. भारतासोबत अमेरिका लवकरच व्यापार करार करणार आहे,’’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ‘‘भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष माझ्यामुळेच थांबला,’’ या विधानाचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. हे वक्तव्य करण्यापूर्वी काही तास आधी ७ ते १० मे दरम्यान झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान सात विमाने पाडली गेल्याचा दावाही अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केला आहे.

