US Trade Deal : संबंध दृढ करण्यावर भर, ट्रम्प-तकाईची यांच्यात चर्चा; दुर्मीळ खनिजांसाठी करार

US and Japan Sign Rare Earth Minerals Trade Deal : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जपान दौऱ्यात दुर्मीळ खनिजांच्या व्यापाराबाबत महत्त्वाचा करार झाला, तसेच जपानच्या पंतप्रधान सानाए तकाईची यांनी ट्रम्प यांची नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याचे आश्वासन देत संरक्षण आणि गुंतवणुकीच्या मुद्द्यांवर सहमती दर्शवली.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
टोकियो : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जपान दौऱ्यात अमेरिका आणि जपानमध्ये दुर्मीळ खनिजांच्या व्यापाराबाबत करार झाला. जपानच्या नव्या पंतप्रधान सानाए तकाईची यांनी केलेले स्वागत आणि नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याचे दिलेले आश्‍वासन यामुळे समाधानी झालेल्या ट्रम्प यांनीही, जपानला सर्व प्रकारची मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले. यावेळी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आश्‍वासन दिले.

