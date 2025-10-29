US Trade Deal : संबंध दृढ करण्यावर भर, ट्रम्प-तकाईची यांच्यात चर्चा; दुर्मीळ खनिजांसाठी करार

टोकियो : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जपान दौऱ्यात अमेरिका आणि जपानमध्ये दुर्मीळ खनिजांच्या व्यापाराबाबत करार झाला. जपानच्या नव्या पंतप्रधान सानाए तकाईची यांनी केलेले स्वागत आणि नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याचे दिलेले आश्वासन यामुळे समाधानी झालेल्या ट्रम्प यांनीही, जपानला सर्व प्रकारची मदत करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले. .ट्रम्प आणि तकाईची यांच्यात विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वी झालेल्या करारांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर सहमती दर्शविण्यात आली. ट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी जपानवर १५ टक्के आयातशुल्क लागू केले होते, त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या दौऱ्यात ट्रम्प यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले होते. जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्याबद्दल ट्रम्प यांनी तकाईची यांचे अभिनंदन केले. तकाईची आणि ट्रम्प यांनी अमेरिकेची विमानवाहू नौका ‘यूएसएस जॉर्ज वॉशिंग्टन’वर जात अमेरिकी नौसैनिकांची मानवंदना स्वीकारली. यावेळी तकाईची यांनी अमेरिका हा सर्वांत जवळचा मित्रदेश असल्याचे सांगत संरक्षण सहकार्य वाढविण्याची ग्वाही दिली. संरक्षण खर्चाकडे जपान दुर्लक्ष करत असल्याची टीका ट्रम्प यांनी पूर्वी केली होती..Malegaon Crime : मालेगावात अपहरणाचा प्रयत्न! ६ वर्षीय मुलाला पैशांचे आमिष दाखवून पळवले; सजग नागरिकांमुळे चिमुकल्याची सुटका.दोन्ही नेत्यांनी यावेळी एकमेकांचे कौतुक केले. ‘‘तकाईची या माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्या मर्जीतील सहकारी होत्या. आबे हे माझेही चांगले मित्र होते. त्यामुळे तकाईची यांच्याबरोबर चांगल्या वातावरणात चर्चा होईल, अशी मला खात्री होती,’’ असे ट्रम्प म्हणाले. तर, तकाईची यांनीही ट्रम्प यांची नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याचे आश्वासन दिले. संबंध दृढ करण्यासाठी अमेरिकेत १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचीही तयारी त्यांनी दर्शविली आहे. ट्रम्प हे नव्या सुवर्णयुगातील जपानचे भागीदार आहेत, असे तकाईची यांनी सांगितले.चीनने दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध आणल्यानंतर अमेरिका या खनिजांसाठी विविध देशांबरोबर करार करत आहे. काही दिवसांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियाबरोबर करार केल्यानंतर आता जपानकडूनही दुर्मीळ खनिजे खरेदी केली जाणार आहेत..जपानसमोरील आव्हानजपानने त्यांची बाजारपेठ अधिक खुली करावी, विशेषत: मोटार उत्पादन, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी ट्रम्प आग्रही आहेत. जपानने अमेरिकेकडून तांदूळ आणि सोयाबिनची खरेदी करावी, असेही ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. मात्र, जपानची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर प्रचंड प्रमाणात अवलंबून असून आयातशुल्कात वाढ झाल्याचा त्यांना फटका बसत आहे. जपानच्या वाहन उद्योगाची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेलाच होत असते. ट्रम्प यांचा दबाव असला तरी तकाईची यांना देशांतर्गत वाहन आणि कृषी उद्योगांचे संरक्षण करणे गरजेचे असल्याने समतोल साधण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.