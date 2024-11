US 2024 Election: अमेरिकेतील ४७ व्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय निश्चित झाला आहे. ७८ वर्षांच्या ट्रम्प हे अमेरिकेचे सर्वाधिक वयाचे अध्यक्ष ठरले आहेत.

Donald Trump celebrating victory after securing the U.S. Presidential election esakal