Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रवासबंदीचा बडगा; आणखी वीस देशांच्या अमेरिकावारीवर निर्बंध

वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने प्रवासबंदी आणि निर्बंधांचा विस्तार करत आणखी २० देशांसह पॅलेस्टाईन सरकारचे कागदपत्रे बाळगणाऱ्या नागरिकांच्या अमेरिकावारीला पूर्णविराम दिला आहे. यानंतर निर्बंधांखाली येणाऱ्या देशांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे..ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत पूर्ण प्रवासबंदी असलेल्या यादीत पाच नव्या देशांचा तसेच पॅलेस्टिनी सरकारने जारी केलेल्या कागदपत्रांवर प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश केला आहे. याशिवाय १५ देशांवर अंशतः निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हे निर्बंध येत्या एक जानेवारीपासून लागू होतील, असे जाहीर करण्यात आले..या निर्णयामागे अमेरिकेतील प्रवेशाचे नियम अधिक कडक करण्याचा प्रशासनाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र टीकाकारांच्या मते, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली विविध देशांतील लोकांवर अन्यायकारकपणे प्रवासबंदी लादली जात आहे. थँक्सगिव्हिंग सुटीदरम्यान दोन नॅशनल गार्ड जवानांवरील गोळीबार प्रकरणानंतर प्रशासनाने निर्बंध वाढवण्याचे संकेत दिले होते..राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारणप्रशासनाने सांगितले की, यापैकी अनेक देशांमध्ये भ्रष्टाचार, अविश्वसनीय नागरी कागदपत्रे, व्हिसा कालावधी ओलांडण्याचे प्रमाण, तसेच काही देशांनी निर्वासित नागरिकांना परत स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे पडताळणी प्रक्रिया कठीण होत आहे. त्यामुळे स्थलांतर नियंत्रण, परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणांचा उल्लेख करत कारवाई केली जात असल्याचे म्हटले आहे..या निर्णयावर तीव्र टीका होत आहे. या अमेरिकेतील मानवाधिकार व निर्वासित हक्क कार्यकर्त्या लॉरी बॉल कुपर यांनी, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांच्या मूळ देशांना लक्ष्य करण्याचा हा प्रयत्न लाजिरवाणा आहे,’ असे म्हटले आहे.पूर्णपणे बंदीनवीन निर्णयानुसार बुर्किना फासो, माली, नायजर, दक्षिण सुदान आणि सीरिया या देशांतील नागरिकांवर अमेरिकेत प्रवेशास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पॅलेस्टिनी सरकारच्या कागदपत्रांवर अमेरिकेत प्रवास व स्थलांतर करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे..अंशत: निर्बंधअंगोला, अँटिग्वा आणि बार्बुडा, बेनिन, आयव्हरी कोस्ट, डोमिनिका, गॅबॉन, गॅम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, टोंगा, झांबिया आणि झिम्बाब्वे या १५ देशांवर अंशतः निर्बंध लागू करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.