Video : राजकीय महिला कैदी कशी पळाली पाहा...

बोगोटा (कोलंबिया): एक राजकीय महिला कैदी रुग्णालयामधून पळून गेल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहे. एखाद्या चित्रपटातील दृश्याप्रमाणे हे घडले असून, संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

ऐदा मरलानो (वय 43) असे पळून गेलेल्या महिला कैद्याचे नाव आहे. 2018 मध्ये कोलंबियामध्ये निवडणूका सुरू होत्या, तेव्हा ऐदा मरलानो हिने मत विका ही योजना सुरू केली होती. यामाध्यमातून तीन जागाही निवडून आल्या. या प्रकरणी गेल्या महिन्यात ऐदा मरलानो हिला 15 वर्षांची शिक्षा झाली होती.

Before the dentist walks out the room, the former congresswoman grabbs the red strap pic.twitter.com/Hfimimv9jV

