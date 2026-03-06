Iran-Israel War: दुबईकडे केवळ १० दिवस पुरेल एवढाच अन्नसाठा; फळही नाहीत अन् भाज्यांचाही तुटवडा

Dubai Food Crisis: इराण-इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचे परिणाम जगभरात बघायला मिळत आहेत. दुबईसह खाडी देशांमध्ये ताजी फळं आणि भाज्यांचा साठा संपत आलेला आहे. हा साठा केवळ दहा दिवसांचा शिल्लक असून बंद सागरी मार्ग बंद झाल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे..दुबईमध्ये हळूहळू युद्धाचे सावट दिसून येत आहेत. हर्मुजची सामुद्रधुनी व्यापारी वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने आणि जेबेल अली बंदरावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे ताजी फळे, भाज्या आणि दुग्धजन्य पदार्थांची आवक पूर्णपणे थांबली आहे..Baramati News : बारामती तालुक्याला वरदान ठरणाऱ्या नीरा कऱ्हा उपसा सिंचन योजनेला राज्य शासनाची मान्यता.....याशिवाय विमान वाहतुकीद्वारे होणाऱ्या पुरवठ्यातही २२ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवण्यात आली असून धान्याचा साठा सुरक्षित आहे. मात्र दररोज लागणाऱ्या ताज्या पालेभाज्या आणि फळांची टंचाई लवकरच दुबईकरांना जाणवू लागणार आहे..‘या’ शेतकऱ्यांना नाही कर्जमाफीचा लाभ! ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वीचे थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच दोन लाखांची पीक कर्जमाफी, वाचा....दुबईसह संपूर्ण मध्यपूर्वेतील देशांची अन्न सुरक्षा सध्या धोक्यात आली आहे. कारण या देशांना लागणारा ७० टक्के अन्नपुरवठा हा हर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून होत होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे देश आपल्या गरजेच्या ८० ते ९० टक्के अन्नाची आयात करतात. त्यामुळे पुरवठा साखळी तुटल्याचा थेट परिणाम संपूर्ण खाडी क्षेत्रातील बाजारपेठांवर होत असून, अनेक ठिकाणच्या सुपरमार्केटमधील कपाटे आता रिकामी होऊ लागली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.