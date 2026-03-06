ग्लोबल

Iran-Israel War: दुबईकडे केवळ १० दिवस पुरेल एवढाच अन्नसाठा; फळही नाहीत अन् भाज्यांचाही तुटवडा

Only 10 Days of Fresh Food Stock Left as Middle East War Intensifies: मध्यपूर्वेतील देशांच्या अन्न सुरक्षेसंबंधी चिंता व्यक्त केली जातेय. या देशांना लागणारा ७० टक्के अन्नपुरवठा हा हर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून होत होता.
संतोष कानडे
Dubai Food Crisis: इराण-इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचे परिणाम जगभरात बघायला मिळत आहेत. दुबईसह खाडी देशांमध्ये ताजी फळं आणि भाज्यांचा साठा संपत आलेला आहे. हा साठा केवळ दहा दिवसांचा शिल्लक असून बंद सागरी मार्ग बंद झाल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

