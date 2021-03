Breaking - जपानला भूकंपाचे मोठे धक्के; त्सुनामीचा इशारा

टोकियो - जपानमध्ये शनिवारी 7.2 रिश्टर स्केल भूकंपाचा धक्का बसला. या भूकंपनानंतर त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. जपानच्या उत्तर पूर्व किनारपट्टीच्या भागात भूकंपाचे धक्के बसले. जपानने दहा वर्षांपूर्वी भीषण भूकंप आणि त्सुनामी अनुभवली होती. नुकतंच 11 मार्चला या कटू आठवणींना दहा वर्षे झाली. जपानच्या वेधशाळेनं शनिवारी त्सुनामीचा इशारा दिला आहे. जपानच्या स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी 6 वाजून 9 मिनिटांनी मायागी प्रांतात भूकंप झाला. जमिनीपासून 60 किमी आत हा भूकंप होता. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार अजुनतरी या भूकंपामुळे काही नुकसान झाल्याचं समोर आलेलं नाही.

Tsunami advisories are currently in effect for coastal regions in Japan: Japan Meteorological Agency

— ANI (@ANI) March 20, 2021