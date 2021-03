America: मसाज पार्लरमध्ये अंदाधुंद गोळीबार; 4 आशियाई महिलांसह 8 जणांचा मृत्यू

वॉशिंग्टन- अमेरिकाच्या (America) अटलांटामध्ये तीन मसाज पार्लरमध्ये (Massage Parlors Shooting) अंदाधुंद गोळीबार झाल्याची घटना घडली. या घटनेमध्ये 8 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेल्यांपैकी कमीत कमी 4 आशियाई मुळ असलेल्या महिला आहेत. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. जॉर्जिया (Georgia) राज्याच्या अटलांटा शहरात तीन मसाज पार्लरांना निशाणा बनवण्यात आले. यातील दोन पार्लर समोरासमोर आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरु केला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मंगळवारी रात्री चेरोकी काऊंटीतील एका मसाज पार्लरमध्ये झालेल्या गोळीबारात तीन लोकांना मृत्यू झाला आणि तिघे जखमी झाले. काही वेळाने शहरातील अन्य दोन मसाज पार्लरांमध्ये गोळीबार झाला. यात पाच जणांना मृत्यू झाला आहे. हे दोन्ही पार्लर समोरा-समोर आहेत. या तिन्ही घटनांचा संबंध आहे का, याबाबत पोलिसांनी माहिती दिली नाही.

At least four Asian women have been shot dead at two day spas across the street from each other in Atlanta, and police said they were searching for at least one suspect: Reuters — ANI (@ANI) March 17, 2021

गोळीबाराचं कारण अस्पष्ट

एक अज्ञात व्यत्ती काळ्या रंगाच्या एसयूवीमध्ये बसून घटनास्थळी पोहोचला होता. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. यानंतर चेरोकी काऊंटी येथील पार्लवर गोळीबार झाला. चेरोकी काऊंटीचे पोलिस अधिकारी यांनी मृतांची पुष्टी केली आहे. तसेच तीन लोकांना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती मिळू शकलेली नाही. गोळीबार का झाला याबाबतचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

#UPDATE | Eight people, including at least four women, have been shot dead at three day spas in the Atlanta, Georgia area, Reuters quoting local media and police — ANI (@ANI) March 17, 2021

फेसबुक पोस्ट करण्यात आले फोटो

पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दिसतंय की, संदिग्ध व्यक्ती पार्लरच्या जवळ आपली कार थांबवतो. त्यानंतर तो पार्लरमध्ये जाऊन लोकांवर गोळीबार सुरु करतो. पोलिस या हल्लेखोराचा शोध घेत होते. पोलिसांनी फेसबुकवर संदिग्ध गाडी आणि हल्लेखोरोचा फोटो पोस्ट केला होता. या व्यक्तीला कुठे पाहिले असल्याचं माहिती देण्यात सांगण्यात आलं होत. गोळीबारानंतर ट्रॅफिक जॅम झाले होते. अखेर हल्लेखोराला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याची चौकशी केली जात आहे.