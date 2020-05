...अखेर स्पेस एक्सचे रॉकेट अवकाशात झेपावले

केप कानाव्हेरल : स्पेस एक्स कंपनीच्या रॉकेटने नासाच्या दोन अंतराळवीरांना घेऊन शनिवारी अवकाशात यशस्वी उड्डाण केले. त्यामुळे व्यावसायिक अंतराळमोहिमांच्या नव्या युगाला प्रारंभ झाला आहे. तसेच यानिमित्ताने विशेषत: अमेरिकेसाठी अंतराळ क्षेत्रातील संधीचे दरवाजे खुले झाले आहेत.

स्पेस एक्सच्या या रॉकेटमधून नासाच्या डग हर्ली आणि बॉब बेहनकेन या दोन अंतराळवीरांनी अवकाशात उड्डाण केले. साधारण ५० वर्षांपूर्वी अपोलो अंतराळयान ज्या तळावरून अवकाशात झेपावले होते तेथूनच स्पेस एक्सच्या रॉकेटने उड्डाण केले. आता रविवारी हे यान अवकाशातील अमेरिकन स्पेस स्टेशनवर पोहोचेल. हे दोन्ही अंतराळवीर त्याठिकाणी चार महिने थांबतील. यानंतर ते पुन्हा पृथ्वीवर परततील. या अंतराळ मोहीमेच्या यशामुळे खासगी उद्योजकांनाही नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. एलॉन मस्क यांची स्पेस एक्स कंपनी ही गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत होती. मात्र, या अंतराळमोहिमेच्या यशाने स्पेस एक्सच्या अंतराळात मानवी यान पाठवण्याच्या क्षमतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आतापर्यंत अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीन देशांनाच अंतराळात मानवी यान पाठवणे शक्य झाले आहे.

