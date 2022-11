विमान ३७ हजार फुट उंचीवर असताना महिलेकडून दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न; म्हणाली, येशूनेच...

By

नवी दिल्ली - अमेरिकेत एका महिलेला विमानाच्या इमर्जन्सीलँडिंगनंतर अटक करण्यात आली. या महिलेने ३७ हजार फूट उंचीवर उडणाऱ्या विमानाचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला होता.

अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले की, ३४ वर्षीय इलोम अगबेदानीनोउ यांनी असा दावा केला आहे की, उड्डाणाच्या मध्यभागी "येशूने तिला विमानाचा दरवाजा उघडण्याचा आदेश दिला" म्हणून तिने असे केले आहे, असे क्लिकटोहस्टनने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. ह्युस्टनमधील टेसस ते ओहायोतील कोलंबस या नैऋत्य फ्लाइट १९२ वर शनिवारी ही घटना घडली. (emergency plane landing as a woman claimed jesus told her to open plane door)

फ्लाइट क्रूने तिला इमर्जन्सी एक्झिटपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले. त्यानंतर महिला नाराज झाली आणि तिने फ्लाइटचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. या आश्चर्यकारक घटनेनंतर सहप्रवाशांनी हस्तक्षेप केला आणि इलोमला थांबवले, पण इलोमने सहुप्रवाशाच्या मांडीला चावा घेतला.

दरम्यान या घटनेमुळे पायलटला विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करावं लागलं. या घटनेमुळे विमानातील प्रवाशी तणावाखाली आले होते.