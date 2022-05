परदेशात विशेषतः अमेरिकेला जाणाऱ्या भारतीयांसाठी एक महत्त्वाची सूचना. परदेशी जात असताना बऱ्याचदा आपण प्रथमोपचार पेटी बरोबर घेतो. ज्यामध्ये तापापासून अॅसिडिटी, उलट्या-जुलाबासाठी गोळ्या असतात. अर्थात स्वतःची आणि आपल्या सोबतच्या माणसांची काळजी म्हणून आपण औषधांचा बटवा सोबत घेऊन जातो. पण हीच सवय आता महागात पडणार आहे. (Entry to US is restricted if you are found carrying medicines without prescription)

अमेरिकेत औषधं सोबत बाळगण्यासाठीचे नियम फार कडक आहेत. तिथे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधं बाळगण्यास परवानगी नाही. मात्र तरीही अनेक भारतीय परदेशी जाताना प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधं सोबत बाळगतात. कारण त्यांना वाटतं की त्यांच्याकडची औषधं तपासली जाणार नाही. मात्र जर औषधांसोबत प्रिस्क्रिप्शन नसल्याचं आढळून आलं तर मात्र अमेरिकेत जाणं मुश्किल होऊन बसेल.

प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधं सोबत बाळगण्याने तुम्हाला विमानतळावरच रोखलं जाऊ शकतं. महत्त्वाचं म्हणजे अमेरिकेचा व्हिसाही रद्द होऊ शकतो. अनेक विमानतळांवर भारतीयांना लोणचं , गरम मसाले सोबत नेण्यास परवानगी आहे, मात्र प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधं नेण्यास सक्त मनाई आहे.

काय आहेत औषधं सोबत बाळगण्याचे नियम? जाणून घ्या...