Bill Gates Confession : मोठी बातमी! ‘एपस्टीन फाइल्स’ प्रकरणी बिल गेट्स यांचा धक्कादायक कबुलनामा

Bill Gates confession in Epstein Files controversy : जगभरात खळबळ माजवणारा अन् सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय असलेल्या 'एपस्टीन फाइल्स' प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. या प्रकरणात जगभरातील दिग्गजांच्या नावांचा उल्लेख होत असल्याने, सर्वसामान्यांसाठी हे धक्कादायकच ठरत आहे. आता चक्क मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी या प्रकरणी कबूलनामा दिला असून माफीही मागितल्याचे समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे..एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्यानंतर बिल गेट्स आता माफी मागत आहेत. त्यांनी गेट्स फाउंडेशनच्या कर्मचाऱ्यांची जाहीरपणे माफी मागितली आहे. एपस्टीनशी संबंधित नवीन कागदपत्रे प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांनी माफी मागितली आहे..रॉयटर्सशी फाउंडेशनच्या प्रवक्त्याने शेअर केलेल्या निवेदनानुसार, गेट्स यांनी अलीकडेच टाऊन हॉलच्या बैठकीत एपस्टीनशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर दिले. टाऊन हॉलमध्ये, गेट्स यांनी एपस्टीनन फाइल्समध्ये उल्लेख आढल्याप्रमाणे दोन रशियन महिलांशी प्रेमसंबंध असल्याचे कबूल केले आहे. एवढंच नाहीतर त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की हे प्रेमसंबंध एपस्टीनच्या पीडितांशी संबंधित नव्हते. .Epstein Files Impact : ‘एपस्टीन’चा दणका!, ब्रिटनचे माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन यांना अटक.अमेरिकेच्या न्याय विभागाने त्यांच्या आणि एपस्टीन यांच्यातील अनेक बैठकांचे फोटो प्रसिद्ध केल्यापासून गेट्स टीकेला सामोरे जात आहेत. कागदपत्रांमध्ये बिल गेट्स हे ज्या महिलांचे चेहरे अस्पष्ट होते त्यांच्यासोबत पोज देतानाही दिसत होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.