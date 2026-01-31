रशियन मुलींशी संबंध अन् गुप्त रोग... Epstein Files मधील दाव्यांनी जग हादरलं! आरोपांवर बिल गेट्स काय म्हणाले?

जेफरी एपस्टीन प्रकरणातील नव्या दस्तऐवजांमध्ये मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने या फाइल्स उघड केल्या आहेत, ज्यात हजारो पृष्ठांचे दस्तऐवज, दोन हजार व्हिडिओ आणि १.८ लाख छायाचित्रांचा समावेश आहे. या दस्तऐवजांमध्ये २०१३ सालातील काही ईमेल ड्राफ्ट्स आहेत, जे एपस्टीनने स्वतः लिहिलेले आहेत. .या ड्राफ्ट्समध्ये एपस्टीनने असा दावा केला आहे की, बिल गेट्स यांनी रशियन युवतींसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि त्यामुळे त्यांना लैंगिक संक्रमित रोग (एसटीडी) झाला. एपस्टीनच्या मते, गेट्स यांनी या रोगावर उपचारासाठी अँटिबायोटिक्स मागितले होते..रशियन युवतींसोबतच्या संबंधांचा उल्लेखया ईमेल ड्राफ्ट्सपैकी एकात एपस्टीनने गेट्स यांच्या सल्लागार बोरिस निकोलिक यांच्या नावाने राजीनामा पत्रासारखा मसुदा तयार केला आहे. यात गेट्स यांना रशियन युवतींसोबतच्या संबंधांचा उल्लेख आहे. एपस्टीनने या ईमेलमध्ये गेट्स यांना ईमेल हटवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आणि त्यांचे नाते संपुष्टात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.मात्र, हे सर्व दावे पूर्णपणे अप्रमाणित आहेत. ते फक्त एपस्टीनच्या वैयक्तिक नोंदींवर आधारित असून, गेट्स यांनी अशी कोणतीही विनंती केली किंवा या घटना घडल्या असल्याचा कोणताही स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नाही..Epstein files ओपन! सेक्स स्कँडलचे धक्कादायक 68 नवीन फोटो प्रसिद्ध... बिल गेट्ससह दिग्गज नेत्यांचे फोटो, जग हादरलं!.बिल गेट्स यांनी या आरोपांना फेटाळून लावलेबिल गेट्स यांनी या आरोपांना पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. त्यांच्या प्रवक्त्याने 'डेली मेल'ला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "हे दावे निराधार आणि खोटे आहेत. ते एपस्टीनच्या नाराजीचे प्रतिबिंब आहेत, कारण गेट्स यांनी त्यांच्याशी असलेले संबंध तोडले होते. एपस्टीन त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत होता." गेट्स यांनी यापूर्वीही एपस्टीनशी भेटण्याला त्यांची मोठी चूक म्हटले आहे. २०१९ साली एपस्टीनला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली होती आणि तुरुंगात त्याने आत्महत्या केली..बिल आणि मेलिंडा गेट्स यांचा २०२१ साली घटस्फोटबिल आणि मेलिंडा गेट्स यांचा २०२१ साली घटस्फोट झाला. घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये मेलिंडा यांनी गेट्स यांच्या व्यभिचार आणि एपस्टीनशी असलेल्या संबंधांचा उल्लेख केला, परंतु त्याबाबत तपशील दिला नाही. एपस्टीनच्या फाइल्समध्ये गेट्स आणि एपस्टीन यांचे जुने फोटोही आहेत, परंतु न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे की, याचा अर्थ कोणत्याही चुकीच्या कृत्याचा नाही. हे दस्तऐवज एपस्टीन प्रकरणाच्या तपासाचा भाग आहेत, ज्यात अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत..या प्रकरणाने पुन्हा एकदा एपस्टीनच्या गुन्हेगारी विश्वावर प्रकाश टाकला आहे. एपस्टीनच्या फाइल्स उघड होण्यामुळे अनेक दिग्गजांच्या वैयक्तिक जीवनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मात्र न्याय विभागाने या फाइल्समधील माहितीचा अर्थ चुकीच्या कृत्याचा नसल्याचे सांगितले आहे..Epstein Files: जग हादरलं! एपस्टीनच्या नवीन फाइल्समध्ये ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, न्याय विभागाने काय म्हटलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.