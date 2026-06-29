Europe Heatwave: युरोपची लाहीलाही! उष्णतेच्या लाटेत होरपळले अनेक देश, १८ शहरांना रेड अलर्ट; फ्रान्समध्ये ५ दिवसात १ हजार मृत्यू

बर्लिन: स्वित्झर्लंडपासून चेक प्रजासत्ताक आणि डेन्मार्कपर्यंत शनिवारी तापमानाने उच्चांकी पातळी गाठली. पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये या आठवड्यात सुरू असलेली उष्णतेची लाट आता खंडाच्या मध्य आणि पूर्व भागांकडे सरकली आहे. कडाक्याच्या उन्हाळ्यासाठी परिचित नसलेल्या नॉर्डिक देशांमध्येही असामान्य तापमानाची नोंद झाली आहे. डेन्मार्कच्या हवामान संस्थेने आरहूसच्या उत्तरेकडील ओडम येथे ३७ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद केली आहे. १८७४ मध्ये नोंदी सुरू झाल्यापासूनचा हा तेथील सर्वांत उष्ण दिवस ठरला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बासेल शहरात ३८.८ अंश सेल्सिअस इतक्या विक्रमी तापमानाची नोंद झाली..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.जर्मनीतील प्रसिद्ध ‘ऑटोबान’ महामार्गालाही उष्णतेचा मोठा फटका बसला आहे. रेल्वे ऑपरेटर ‘ड्यूश बान’ आणि इतर कंपन्यांनी नागरिकांना या आठवड्यात अत्यावश्यक असल्याशिवाय प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला आहे. चेक प्रजासत्ताकमधील डोकसानी येथे ४०.८ अंश सेल्सिअस या आतापर्यंतच्या सर्वोच्च तापमानाची नोंद झाली आहे..युरोपातील अनेक देशांमध्ये वातानुकूलित यंत्रणांचा वापर मर्यादित असल्याने नागरिकांना या उष्णतेचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. फ्रान्समध्येही अनेक शहरांत तापमान ४० अंशांच्या पुढे गेले आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे पॅरिसमधील ‘प्राईड मार्च’ पुढे ढकलण्यात आला असून एक संगीत महोत्सव रद्द करण्यात आला आहे.ब्रिटनमध्येही जून महिन्यातील तापमानाचे सलग तीन दिवस विक्रम मोडले गेले. पूर्व ब्रिटनमध्ये ३७.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली असून, १९७६ नंतरचा हा सर्वाधिक उष्ण जून महिना ठरला आहे. इटलीची राजधानी रोमसह १८ शहरांमध्ये ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. व्हेनिस, फ्लॉरेन्स आणि मिलान यांसारख्या पर्यटन स्थळांनाही उष्णतेचा तडाखा बसला आहे..हवामान बदलाचा परिणामयुरोपातील शास्त्रज्ञांच्या ‘वर्ल्ड वेदर ॲट्रिब्युशन’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, हवामान बदलाशिवाय युरोपातील ही विक्रमी उष्णता आणि आर्द्रता अशक्य होती. पाच दशकांपूर्वी अशा प्रकारची उष्णतेची लाट येणे अशक्य होते, मात्र आता त्याची शक्यता २०० पटीने वाढली आहे. हवामान बदलाच्या संकटाविरुद्ध तातडीने पावले उचलण्याची गरज या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाली आहे, असे मत संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान परिषदेचे अध्यक्ष आंद्रे कोरिया डो लागो यांनी व्यक्त केले..असह्य उष्णता..जर्मनीत बर्लिनबाहेरील दोन ठिकाणी अतिउष्णतेमुळे ए-२ महामार्गाचा सिमेंटचा पृष्ठभाग उखडल्याने तो बंद करावा लागला; डॉरमेगन शहरात वृद्धाश्रमातील तापमान ३५ अंशांपर्यंत पोहोचल्याने अनेक रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलेफ्रान्सची राजधानी पॅरिसमधील सार्वजनिक रुग्णालयांत आपत्कालीन कक्षात उपचार घेणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.फ्रान्समध्ये एक हजार जणांचा मृत्यूयुरोपला कवेत घेणारी उष्णतेची अभूतपर्व लाट फ्रान्ससाठी प्राणघातक ठरली असून २४ जूनपासून या देशात एक हजारांपेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील बहुतेकजण ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आहेत, अशी माहिती फ्रान्सच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली. फ्रान्सची राजधानी पॅरिससह इल द फ्रान्स प्रदेशात बहुतेकांचा घरीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे विशेषत: शहरी भागांत एकाकी राहणाऱ्या व्यक्तींची काळजी घेण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. फ्रान्सच्या अनेक भागांत कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षाही अधिक नोंदविले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.