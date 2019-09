मोदी म्हणजे फादर ऑफ इंडिया : डोनाल्ड ट्रम्प

न्यूयॉर्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महान व्यक्ती आहेत. मला आठवते की भारतात सुरुवातीला वादावादी, हल्लकल्लोळाचं वातावरण होते, पण मोदींनी एक वडिलधाऱ्या व्यक्तीप्रमाणे सगळ्यांना एकत्र आणले. भविष्यात ते भारताचे पिता असतील, पण आम्ही त्यांना 'फादर ऑफ इंडिया'च म्हणणार, असे तोंडभरून कौतुक अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे.

US President: He (PM Modi) is a great gentleman & a great leader. I remember India before was very torn. There was a lot of dissention,fighting & he brought it all together. Like a father would bring it together. Maybe he is the Father of India. We'll call him the Father of India pic.twitter.com/YhDM3imoxl

