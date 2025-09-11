Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यायालयाची चपराक; फेडरल रिझर्व्ह गव्हर्नर कुक यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हच्या गव्हर्नर लिसा कुक यांना त्यांच्या पदावर कायम राहू शकतात, असा निर्णय फेडरल न्यायालयाने दिला. कुक यांना या पदावरून हटविण्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांविरुद्ध त्या संघर्ष करत होत्या. फेडरल रिझर्व्हवर नियंत्रण मिळविण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाला यामुळे मोठा धक्का बसल्याने मानले जात आहे. .स्थिर किमतीसह जास्तीत जास्त रोजगाराचे काँग्रेसने ठरविलेले अनिवार्य उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अल्पकालीन व्याजदर फेडरल रिझर्व्हकडून ठरविला जातो. त्यामुळे फेडरल रिझर्व्हला दररोजच्या राजकारणापासूनही काँग्रेसने दूर ठेवले आहे. .आपल्याला पदावरून हटविण्याला स्थगिती देण्याचा तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती कुक यांनी केली होती. अमेरिकेतील जिल्हा न्यायाधीश जिया कॉब यांनी ती मान्य केली. यासंदर्भात त्यांनी दाखल केलेला खटला सुरूच ठेवण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली..फेडरल रिझर्व्हमध्ये येण्यापूर्वी लिसा कुक यांनी २०२१ मध्ये खरेदी केलेल्या दोन मालमत्तेशी संबंधित गृहकर्ज प्रकरणात फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या एका व्यक्तीने केला होता, असे ट्रम्प यांनी सांगितले होते. दोन मालमत्ता प्राथमिक निवासस्थाने म्हणून जाहीर केल्याचा आरोपही कुक यांच्यावर आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात आहे. मात्र, हे कुक यांना पदावरून काढण्यासाठी हे पुरेसे कायदेशीर कारण ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Pm Narendra Modi Retire होणार?, त्यांच्याजागी कोण? | Devendra Fadnavis| Sakal News...तर अर्थव्यवस्था धोक्यातफेडरलच्या कायद्यानुसार ठोस कायदेशीर कारणाशिवाय गव्हर्नरला पदावरून हटविता येत नाही, असेही न्यायाधीश कॉब यांनी स्पष्ट केले. अध्यक्षांना त्यांना संदिग्ध आणि निराधार आरोपांवरुन बेकायदा हटविण्याची संमती दिल्यास अर्थव्यवस्थेची स्थिरता धोक्यात येईल, असा लेखी युक्तिवाद कुक यांच्या वकिलाने केला होता. दरम्यान, याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्षांचे कार्यालय असलेल्या व्हाईट व्हाऊसकडून तत्काळ प्रतिक्रिया आली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.