Nepal Natural Reservoir Bursts : नेपाळमध्ये जलप्रलय! नैसर्गिक जलाशय फुटला; नेपाळ-चीन सीमेवरील भागांना पुन्हा पुराचा धोका

काठमांडू - नेपाळमधील महापुरानंतर चीनच्या सीमावर्ती भागात छोचेन खोला आणि पुरेपु सांगपो नद्यांच्या संगमावर तयार झालेला विशाल नैसर्गिक जलाशय फुटल्याने नेपाळमध्ये दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. या जलाशयातून पाणी बाहेर पडत असल्याने तूर्त धोका कमी झाला असला तरी आपत्तीची टांगती तलवार कायम आहे.चिनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळताच नेपाळ प्रशासनाने सीमावर्ती आणि नदीकाठच्या भागात अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे..चीनच्या जलसंपदा मंत्रालयाने यापूर्वी या दुर्गम डोंगराळ भागात दरड आणि चिखलामुळे नदीचा प्रवाह अडल्याने मोठा नैसर्गिक जलाशय तयार झाल्याचे सांगितले होते. या जलाशयात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा होत असल्याने तो फुटण्याचा धोका निर्माण झाला होता. अखेर पाण्याचा दाब वाढल्याने हा नैसर्गिक अडथळा फुटला आणि साचलेले पाणी वेगाने खालच्या भागाकडे वाहू लागले. जलाशय फुटल्याची माहिती मिळताच रसुवा जिल्हा प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या..रसुवागढी, स्याफ्रुबेसी तसेच त्रिशुली नदीच्या काठावरील सर्व गावे आणि वस्त्यांमध्ये ध्वनिक्षेपकाद्वारे नागरिकांना सावध करण्यात आले. नेपाळ पोलिस, सशस्त्र पोलिस दल आणि नेपाळ लष्कराची पथके संवेदनशील भागात तैनात केली आहेत. नदीकाठच्या नागरिकांना तातडीने सुरक्षित आणि उंच ठिकाणी स्थलांतर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ही घटना अत्यंत दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात घडल्याने जीवित आणि वित्तहानीची नेमकी माहिती अद्याप संकलित केली जात आहे. चिनी आणि नेपाळी अधिकारी परिस्थितीवर चोवीस तास सतत लक्ष ठेवून आहेत..नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एनडीआरआरएमए) एका अधिकाऱ्याने सांगितले की नेपाळकडून पूरप्रवण भागाच्या खाली, विशेषतः सीमावर्ती तिमुरे शहराजवळ कॅमेरे आणि पाण्याची पातळी मोजणारे सेन्सर बसविण्याची तयारी सुरू आहे. हे उपकरण हेलिकॉप्टरच्या मदतीने नेमक्या कोणत्या ठिकाणी बसवता येतील, याचाही आढावा घेतला जात असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.बचाव पथके मोठ्या यंत्रसामग्रीच्या मदतीने माती आणि चिखलाचे ढिगारे हटवत आहेत. हेलिकॉप्टर आणि प्रशिक्षित श्वानांच्या मदतीनेही जिवंत बचावलेल्यांचा तसेच बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेतला जात आहे. दुर्गम डोंगराळ भाग, खराब झालेले रस्ते आणि पूल यामुळे अनेक प्रभावित ठिकाणी पोहोचणे बचाव पथकांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे..हिमालयीन भागात धोकाहिमालयाच्या उंच भागात चिखलामुळे तयार झालेल्या नैसर्गिक जलाशयांमुळे प्रशासन सावध भूमिकेत आहे. आणखी एका अडलेल्या जलाशयात पुढील तीन दिवसांत सुमारे ३० लाख घनमीटर पाणी येण्याची शक्यता चीनने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे खालील भागांमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह वाढण्याचा धोका आहे.अशी घेतली खबरदारीजलाशयाचा नैसर्गिक बांध फुटण्याचा धोका वाढल्यानंतर चीनने बचाव कर्मचारी आणि वाहने सुरक्षित ठिकाणी नेली. चिनी अभियंत्यांच्या आठ सदस्यांंच्या पथकाच्या मते, जलाशय सुमारे १५० मीटर लांब आणि ४० ते ५० मीटर खोल आहे..त्रिशुलीत इशाराभोटेकोसी परिसरातील पाण्याचा प्रवाह पुन्हा वाढल्याची माहिती मिळताच नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाने नव्याने अतिदक्षतेचा इशारा जारी केला होता. त्यामुळे नागरिक सुरक्षिततेसाठी उंच ठिकाणांकडे जात असल्याचे दिसून आले. त्रिशुली परिसरातही नदीची पातळी वाढल्याने नेपाळ पोलिसांनी नागरिकांना इशारा देत सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आवाहन केले होते..आप्तांच्या शोधात भारतीयरुग्णालयाबाहेर थांबलेल्या काही भारतीय नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांचे कुटुंबीय नेपाळमधील त्रिशुली, नुवाकोट आणि रसुवागढी परिसरात मजुरी किंवा अन्य कामांसाठी आले होते. महापूर आल्यापासून त्यांचे मोबाईल फोन बंद येत आहेत. संपर्क होत नसल्याने रक्सौल आणि सीमेवरील भागातून हे नागरिक थेट काठमांडूमधील रुग्णालयांमध्ये आप्तांचा शोध घेण्यासाठी पोहोचले आहेत. या संकटकाळात रुग्णालय प्रशासन आणि डॉक्टर अथकपणे काम करीत आहेत. जखमींना तातडीने उपचार देण्याबरोबरच चिंताग्रस्त कुटुंबीयांना धीर देणे आणि योग्य माहिती उपलब्ध करून देणे, यालाही प्राधान्य दिले जात आहे..बिहार सीमेवरील जिल्ह्यांना इशारापाटणा : नेपाळमधील पुरामुळे बिहार सरकारने सीमेवरील जिल्ह्यांना दक्षतेचा इशारा दिला आहे. जलसंपदा विभागाने पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढी, शिवहर, मुझफ्फरपूर, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज आणि वैशाली या जिल्ह्यांना सावध राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नेपाळमधील नद्यांचे पाणी बिहारमधील गंडक नदीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, यापूर्वी अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, त्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पाणी अद्याप आलेले नाही. तरीही आजच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व जिल्ह्यांना दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.