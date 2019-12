भीषण! 100 प्रवासी नेणारं विमान कोसळलं; बचावकार्य सुरु

अल्माटी : कझाकिस्तानमध्ये 100 प्रवासी असलेलं विमान कोसळलं आहे. अल्माटी विमातळावरुन उड्डाण करत असताना जवळच असलेल्या दोन मजली इमारतीवर हे विमान आदळलं. यावेळी विमानात 100 प्रवासी प्रवास करत होते. हा अपघात आज सकाळी सात वाजून 2 मिनिटांनी झाला. या अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची शक्यता आहे.

Plane with 100 people on board crashes in Kazakhstan, emergency services at the site - Almaty airport: Reuters pic.twitter.com/5F2q6jVD22

हे विमान अल्माटीवरुन कझाकिस्तानची राजधानी असलेल्या नूर सुलतान शहराकडे निघाले होते. या अपघातात आतापर्यंत सहा लहान मुलांसह नऊजण जखमी असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे.

Footage from the scene after Bek Air passenger plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan #Kazakhstan #kazakhstanplane #planecrash #planecrashes #plane #bekair #bekairplane pic.twitter.com/zTgH52gc4L

अल्माटी विमातळावरील प्रशासनाने बचावकार्य सुर केले असून प्रवाशांसह क्रू मेंबर्सना बाहेर काढण्यात येत आहे. विमान कोसळल्यावर कोणत्याही प्रकारची आग लागली नसल्याचे अल्माटी विमानतळ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

A plane with 100 people on board has crashed in #Kazakhstan, airport officials say.

The plane was en route from Almaty, Kazakhstan's largest city, to the country's capital of Nursultan.

Almaty's airport said there were 95 passengers and five crew on board. pic.twitter.com/hsQQovvpqy

