Pakistan News: पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात महापुराचा तडाखा १७ बळी

Pakistan floods: पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात सतलज, रावी आणि चिनाब नद्यांना आलेल्या पुरामुळे शेकडो गावे जलमय झाली आहेत. गेल्या २४ तासांत किमान १७ जणांचा मृत्यू झाला असून लाखो एकर शेती पाण्याखाली गेली आहे.
लाहोर : पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील शेकडो गावे पुराखाली गेली असून गेल्या २४ तासांत किमान १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले. सतलज, रावी आणि चिनाब नद्यांमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे या प्रांतातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे.

