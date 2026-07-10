AI युगात मोठी संधी, पण राष्ट्रीय सुरक्षेची आव्हानेही गंभीर... भारताचे माजी Deputy NSA पंकज सरन यांची AP Globale Digital ला खास मुलाखत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बदलती जागतिक व्यवस्था, भारताची वाढती आंतरराष्ट्रीय भूमिका आणि राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील नव्या आव्हानांवर Deputy National Security Advisor Pankaj Saran यांनी सविस्तर भाष्य केले. BRICS च्या पार्श्वभूमीवर AP Globale Digital ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, जगातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे भारताचा उदय असून आज भारत जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी पोहोचला आहे. सकाळच्या कार्यकारी संपादक शितल पवार यांनी ही मुलाखत घेतली..सरन म्हणाले की, अमेरिका-चीन स्पर्धेमुळे जागतिक सत्तासंतुलन वेगाने बदलत आहे. रशियाचा प्रभाव तुलनेने कमी होत असताना युरोपची ताकदही घटत आहे. अशा परिस्थितीत १९४५ नंतर उभारण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आजच्या वास्तवाशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांसमोर संधी आणि आव्हाने दोन्ही निर्माण झाली आहेत..भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेल्या डिजिटल परिवर्तनामुळे देशात आत्मविश्वास वाढला असून आर्थिक समावेशन, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचा विस्तार यामुळे समाजाच्या विविध स्तरांपर्यंत विकास पोहोचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मध्यम व लहान शहरांतील तरुणांमध्येही नव्या संधींबाबत मोठी आशा निर्माण झाली असल्याचे ते म्हणाले..AI बाबत बोलताना पंकज सरन यांनी भारताला AI क्षेत्रात मोठी क्षमता असल्याचे सांगितले. जगातील सुमारे २० टक्के डेटा भारताकडे असल्याने हा देश डेटा क्षेत्रातील मोठी ताकद ठरू शकतो. मात्र सेमिकंडक्टर, उच्च क्षमतेची संगणकीय पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या भाषा मॉडेल्स (Large Language Models) या क्षेत्रांत अजून मोठी गुंतवणूक आणि संशोधन आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी AI अॅप्लिकेशन आणि वापराच्या बाबतीत भारत वेगाने पुढे जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..BRICS : ‘भारत-मेक्सिको भावंडांसारखे!’ मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं दोन्ही संस्कृतीमधील साम्य.AI मुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसमोर नवी आव्हाने उभी राहत असल्याचे सांगताना त्यांनी सायबर हल्ले, दिशाभूल करणारी माहिती, युद्धातील AI चा वापर आणि दहशतवादी संघटनांकडून तंत्रज्ञानाचा गैरवापर ही गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले. त्यामुळे AI मॉडेल्सवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा, प्रभावी नियमन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भविष्यात AI साठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वतंत्र नियामक संस्थेचीही आवश्यकता भासू शकते, असे त्यांनी मत व्यक्त केले..भारत-रशिया संबंधांवर भाष्य करताना सरन म्हणाले की, बदलत्या जागतिक परिस्थितीतही दोन्ही देशांतील संबंध स्थिर राहिले आहेत. तसेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणात शेजारी देशांना सर्वाधिक प्राधान्य असून पाकिस्तान वगळता सर्व शेजारी देशांशी सहकार्याचे संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताची सांस्कृतिक जवळीक, लोकसंपर्क, व्यापार, ऊर्जा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी हीच देशाची खरी ताकद असल्याचे त्यांनी सांगितले..भारतापासून सर्वात दूरचा देश! जगातील सर्वात रहस्यमय बेट, अंटार्क्टिका अन् वाळवंट... 'या' देशाने भारतीयांना दिलं खास आमंत्रण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.