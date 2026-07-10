ग्लोबल

AI युगात मोठी संधी, पण राष्ट्रीय सुरक्षेची आव्हानेही गंभीर... भारताचे माजी Deputy NSA पंकज सरन यांची AP Globale Digital ला खास मुलाखत

Pankaj Saran Explains How AI Is Reshaping India's Security and Global Rol : भारताचे माजी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (Deputy NSA) पंकज सरन यांनी AI, बदलती जागतिक व्यवस्था, भारताचा उदय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील नव्या आव्हानांवर सविस्तर भाष्य केले.
Exclusive Interview With Ambassador Pankaj Saran

Exclusive Interview With Ambassador Pankaj Saran

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बदलती जागतिक व्यवस्था, भारताची वाढती आंतरराष्ट्रीय भूमिका आणि राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील नव्या आव्हानांवर Deputy National Security Advisor Pankaj Saran यांनी सविस्तर भाष्य केले. BRICS च्या पार्श्वभूमीवर AP Globale Digital ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, जगातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे भारताचा उदय असून आज भारत जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी पोहोचला आहे. सकाळच्या कार्यकारी संपादक शितल पवार यांनी ही मुलाखत घेतली.

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