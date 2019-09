पाक क्रिकेटपटू म्हणतोय, मी तलवारही चालवू शकतो

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये शाब्दिक युद्धास सुरूवात झाली असून दिवसेंदिवस यामध्ये वाढ होताना दिसतेय. कलम 370 हटविल्याने काश्मीरला धोका आहे, यामुळे जम्मू-काश्मीरचे महत्त्व संपुष्टात येऊ शकते, अशा वावड्या दररोज उठत असतात.

आता पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूनेही या प्रकरणात उडी घेतली आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांचीच री ओढत पाकच्या जावेद मियाँदाद या माजी क्रिकेटपटूने एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.

Former Pakistan cricketer Javed Miandad threatening India while holding a sword: Pehle main balle se chakka marta tha, ab talwar se insaan maaronga (If I can hit six with a bat, why can't I swing sword.. I used to hit sixes with bat, now I'll kill humans with sword)... pic.twitter.com/blmK1XnbKS

सोशल मीडियावर रविवारी (ता.1) जावेद मियाँदादचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये त्याने काश्मीरविषयी वक्तव्य केले असून तो म्हणतो, 'काश्मिरी बंधूंनो, काळजी करू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. यापूर्वी मी फलंदाजी करताना षटकार ठोकत होतो, आता मी तलवार चालवणार आहे. जर मी मैदानात षटकार मारू शकतो, तर आता तलवार का नाही चालवू शकणार? मियाँदादच्या या वक्तव्यामुळे हिंसाचाराला उत्तेजना मिळत आहे.

मियाँदाद हा पहिलाच पाकिस्तानी क्रिकेटपटू नाहीय. या अगोदर पाक क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार शाहीद आफ्रिदीने काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या अजेंड्यावर ताशेरे ओढले होते. मात्र, हरप्रकारे प्रयत्न करूनही पाकिस्तानला जागतिक पातळीवर फारच कमी पाठिंबा मिळत आहे.

Let’s respond to PM call for Kashmir Hour as a nation. I will be at Mazar e Quaid at 12 pm on Friday. Join me to express solidarity with our Kashmiri brethren.

On 6 Sep I will visit home of a Shaheed. I will soon be visiting LOC.

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 28, 2019